韓敲定6月3日大選　政壇重組迎拐點

左圖：韓國社會嚴重撕裂，尹錫悅反對者要求對其處以重罰。＼法新社；中圖：李在明（中）是韓國總統熱門候選人。＼路透社；右圖：尹錫悅支持者為其叫屈。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月9日電／據大公報報導，韓國代總統、國務總理韓德洙8日宣布，將於6月3日舉行新一屆總統選舉。4日尹錫悅被罷免總統職務後，韓國政壇事實上已進入“大選模式”。在民調中處於領跑地位的韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明預計將於9日辭去黨首職務，全力投入競選。國民力量黨陣營亦有多人宣布或表示有意參選。有分析指出，此次大選正值韓國汽車、半導體等關鍵產業遭受美國關稅衝擊之際，參選人如何應對關稅及處理韓美關係將影響選民投票意向。



韓德洙8日主持召開國務會議，通過6月3日（周二）舉行總統選舉的決定，並將這一天定為臨時公休日。中央選舉管理委員會隨後公布大選主要工作和日程安排。據韓媒介紹，總統候選人登記將於5月10日至11日進行，拉票活動從5月12日持續至6月2日。若公務員有意參選，須在5月4日前辭職。



各黨派預計將在4月底前確定總統候選人。消息人士稱，李在明預計將於9日辭去共同民主黨黨首職務，並於下周正式宣布參選。前慶尚南道知事金鬥官、京畿道知事金東兗等人將與李在明競爭共同民主黨候選人提名。在國民力量黨陣營，僱傭勞動部長官金文洙、大邱市長洪准杓、國會議員安哲秀、首爾市長吳世勛已宣布或表示有意參選，前黨首韓東勛和緊急對策委員會委員長權寧世亦可能參選。



李在明民調大幅領先



有分析指出，此次大選是韓國政壇格局重組的關鍵節點。蓋洛普4日公布的民調顯示，李在明以34%的支持率領先，金文洙以9%的支持率位居第二，韓東勛支持率為5%。根據蓋洛普8日公布的另一項民調，李在明與主要競爭對手的兩兩對決中也明顯占優。若李在明與金文洙對決，李在明得票率將領先20個百分點。



不過，李在明並非穩操勝券。李在明被指控違反《公職選舉法》，儘管3月底首爾高等法院二審改判其無罪，但檢方已提出抗訴，若韓國大法院在選舉前判處李在明罪名成立，他將失去參選資格。另外，尹錫悅緊急戒嚴風波導致韓國社會嚴重撕裂，競選期間朝野對立將愈演愈烈，政治動蕩局面短期內恐難改變。



韓國各黨派均承諾將重點解決經濟和民生問題。李在明表示，他將“重建支離破碎的生計、和平、經濟和民主”。安哲秀8日宣布參選時稱，當前國家亟需恢復經濟與民生。金文洙8日談到年輕人就業困難的問題。但路透社指出，面對美國總統特朗普及其關稅政策這一“最大威脅”時，群龍無首的韓國政府仍束手無策。