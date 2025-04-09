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李在明辭去黨首職務　準備參選韓國總統
http://www.CRNTT.com   2025-04-09 10:02:24


　　中評社北京4月9日電／據新華社報導，據韓聯社9日報導，韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明當天辭去黨首一職，這被視為其正式準備參加新一屆總統選舉。

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