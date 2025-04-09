﻿離境退稅“即買即退”　推廣至全國

圖：港人李女士在深圳首個離境退稅陸路口岸試點，文錦渡口岸辦理離境退稅。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月9日電／據大公報報導，國家稅務總局8日發布《關於推廣境外旅客購物離境退稅“即買即退”服務措施的公告》，對離境退稅“即買即退”的主要內容、辦理流程和施行時間作出明確規定，將這項服務措施從多地試點推廣至全國範圍。



離境退稅，是指境外旅客在離境口岸離境時，對其在退稅商店購買的退稅物品退還增值稅。境外旅客，是指在中國境內連續居住不超過183天的外國人和港澳台同胞。



根據公告，境外旅客在“即買即退”商店購買退稅物品，辦理信用卡預授權後，即可在現場領取等額退稅款；有意願提供“即買即退”服務的退稅商店，在與本地退稅代理機構商談一致後，即可成為“即買即退”商店。



記者瞭解到，推廣之前，離境退稅“即買即退”已先後在上海、北京、廣東、四川、浙江等地開展試點。



利旅客領取退稅款用於再消費



“‘即買即退’政策試點以來，整體運行平穩，受到廣大境外旅客的歡迎，現已具備全國推廣的條件。”國家稅務總局貨物和勞務稅司有關負責人介紹，“與傳統離境退稅的辦理流程相比，‘即買即退’最大的特色和亮點在於，將退稅環節提前，境外旅客在購物環節就能拿到退稅款，更加直觀地感受到退稅帶來的實惠，有利於旅客在購物現場領取退稅款用於再消費。”



北京國家會計學院副院長李旭紅認為，在全國範圍內推廣這一服務舉措，有助於提升中國旅遊業服務水平，打造“友好、高效、便捷”的旅遊環境，進一步激發境外旅客入境消費活力，為經濟高質量發展提供助力。