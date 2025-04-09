以色列高科技行業從業人數10年來首次下滑

中評社香港4月9日電／以色列創新署7日發佈報告說，2024年以色列高科技行業的從業人數出現10年來的首次下降，新一輪巴以衝突是加劇本土高科技人才流失的原因之一。



這份《2025年高科技就業狀況報告》顯示，2024年以色列高科技行業從業人數為390847人，較上年減少4879人，降幅約1.2%。報告分析，這主要由三方面因素引發：一是始於2022年的全球經濟下行導致初創企業投資減少，二是以色列政府推動的司法改革引發不確定性，三是2023年10月爆發的新一輪巴以衝突加劇局勢緊張。



新華社報導，報告顯示，從2023年10月至2024年7月，大約有8300名高科技從業者離開以色列，並至少在海外居住一年，佔該行業總從業人數的2.1%。目前以色列高科技公司在海外雇傭約44萬人，而在本國雇傭人數約為40萬人。



報告說，這是過去10年來以色列高科技行業增長趨勢放緩的明確信號，這一趨勢與全球高科技活動及研發人才需求的持續增長形成鮮明對比。儘管如此，高科技行業在以色列整體就業中的佔比仍保持在11.4%左右，過去三年幾無變動，此前在2012年至2022年間曾經歷快速增長。



根據報告，儘管以色列高科技行業從業人數總體有所下降，但研發崗位比例卻在上升，2024年已超過高科技行業員工總數的一半，這也進一步擴大了高科技行業與以色列其他行業之間的工資差距。報告建議，應對人才外流問題，應努力穩定商業環境，同時更新稅收優惠政策和回國激勵機制等。