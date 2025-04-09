今天，加拿大“對等反擊”美國

4月2日，美國總統特朗普在華盛頓白宮展示簽署後的關於所謂“對等關稅”的行政令。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，加拿大財政部8日宣布，對美國汽車對等徵收25%關稅措施將於美國東部時間9日零時1分（北京時間9日12時1分）生效。



哈佛大學經濟學教授、美國前財政部長勞倫斯·薩默斯警告，由於特朗普政府正在實施的關稅措施，美國目前可能正朝著經濟衰退的方向發展，可能導致約200萬美國人失業，每個家庭將面臨至少5000美元的收入損失。



加方將繼續有力回應



加拿大財政部長商鵬飛表示，加拿大將繼續對美國向加方徵收的所有不合理關稅作出有力回應。加拿大政府堅定致力於盡快取消這些美國關稅，以保護加拿大的工人、企業、經濟和工業。



商鵬飛說，加拿大還將針對汽車生產商實施減免方案，以激勵汽車生產商在加拿大的生產和投資，並幫助維持加拿大的就業崗位。



美國總統特朗普3月26日在白宮簽署公告，宣布對進口汽車加征25%關稅。這一關稅措施於4月3日正式生效。加拿大總理卡尼4月3日在渥太華舉行的新聞發布會上說，加拿大政府將採取與美國相同的措施，對所有不符合“美國－墨西哥－加拿大協定”的美國進口汽車徵收25%的關稅。加拿大關稅不會影響汽車零部件。



據加拿大官方統計，2024年加拿大從美國進口汽車總額達356億加元（約合250億美元）。



面臨“非常重要的選擇”



薩默斯8日接受彭博社採訪時表示，特朗普的關稅計劃將在未來幾周面臨“非常重要的選擇”。這些關稅計劃的規模甚至超過了1930年的關稅，後者“加劇了大蕭條”。



薩默斯認為，明智的做法是“撤回已經宣布的政策”。