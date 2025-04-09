浙江：聚焦痛點，整治臨時用電轉正難問題

圖為浙江省雲和縣紀檢監察幹部聯合供電部門工作人員對安置小區“臨時用電轉正難”問題整改情況進行走訪。劉倩 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月9日電／據中國紀檢監察報報導，暮色四合，華燈初上，浙江省江山市廿八都鎮楓溪村爐峰小區漸次亮起溫暖的黃色燈光。得益於“臨時用電轉正難”問題專項整治，這個曾經晚上只能使用臨時電的小村莊告別了用電難題，村民們用上了放心電和便宜電。



群眾利益無小事。浙江省紀委監委聚焦群眾反映強烈的“臨時用電轉正難”問題，持續深化專項整治，按照“黨委和政府主導、紀委監委主推、供電部門主戰”的聯動體系，堅持主體責任、監督責任、監管責任同向發力，通過一線走訪摸清問題根源、破立並舉實施專項整治、健全完善一攬子制度機制，確保群眾用上電、用好電，切實提升幸福感、滿意度。



一戶不漏、一村不落，全面摸清“臨時用電轉正難”問題底數



臨時用電，也被稱為“臨時基建用電”，是在建設施工期間使用的電力形式。臨時用電一般是在施工建設階段申請的，只能滿足施工建設，不能滿足居民入住後的正常生活。臨時用電用戶一般以0.75元／度的工商業電價支付費用，明顯高於一般正常居民用電均價。然而，此前在移民拆遷安置、新農村建設、城中村改造過程中，臨時用電不得已成為居民日常用電的情況，在浙江省部分農村地區並非個案。



“動不動就跳閘，雖然裝了電梯可根本不敢用。室外拉得像蜘蛛網一樣的電線，因為超荷載常常容易起火，讓人天天擔驚受怕……”像義烏市廿三裡街道東蓮塘村，舊村改造聯排住宅早在2020年就建設完成，但臨時用電問題一直困擾著該村村民，亂拉的飛線不但影響村容，其中的安全隱患也讓人十分憂心。



天台縣始豐街道泉亭小區也存在同樣問題。該小區共計393套安置房，已於2023年3月完成竣工驗收及備案，但由於相關部門在小區安裝汽車充電樁的問題上存在分歧，導致無法正常送電，到2023年底仍未通電，前期入住的住戶只能使用小區的臨時用電。



電價高、負荷小、安全隱患大，群眾對臨時用電問題反映強烈。浙江省紀委監委緊盯群眾關切，將農村拆遷安置過程中的“臨時用電轉正難”問題納入專項整治範圍，確保一戶不漏、一村不落。在省紀委監委的全力推動下，市縣鄉三級黨委、政府和供電部門相互聯動、上下貫通，針對“臨時用電轉正難”問題進行大起底、大排查。經排查，全省共有8個地市的293個村（社區）存在相關問題。