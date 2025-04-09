離境退稅“即買即退”今起全國推廣。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月9日電／據央視新聞報導，4月8日國家稅務總局發布《關於推廣境外旅客購物離境退稅“即買即退”服務措施的公告》，明確從今天起，離境退稅“即買即退”服務措施在全國推廣。



據介紹，“即買即退”作為一項便利服務舉措，與傳統離境退稅的辦理流程相比，將退稅環節提前，境外旅客在購物環節就能拿到退稅款，有利於旅客在購物現場領取退稅款用於再消費，為境外旅客提供了更加便捷、多樣化的退稅選擇。該舉措前期先後在上海、北京、廣東、四川、浙江等地開展試點，現已具備全國推廣的條件。



《公告》指出，境外旅客在“即買即退”商店購買退稅物品，辦理信用卡預授權後，即可在現場領取等額退稅款；旅客離境時，海關核驗旅客身份和退稅物品；退稅代理機構審核購物退稅信息無誤後，當即解除信用卡預授權擔保，並辦結離境退稅事項。《公告》還明確，有意願提供“即買即退”服務的退稅商店，在與本地退稅代理機構商談一致後，即可成為“即買即退”商店。



國家稅務總局相關負責人表示，稅務部門將加強相關政策的解讀和輔導，持續升級完善系統功能，優化退稅辦理流程，積極助力吸引境外旅客來華消費，充分釋放入境旅遊消費潛力。