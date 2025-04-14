中評數據：啟德體育園初運營反應佳

圖1 近一年來香港社交媒體涉啟德體育園的討論聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港4月14日電/3月1日，香港啟德體育園在一片期盼聲中正式開幕。投入使用僅一個多月，體育園即舉辦了開幕禮、格蘭披治桌球大獎賽、國際七人欖球賽、以及英國樂隊Coldplay演唱會等多項盛事，在香港乃至海內外皆引起廣泛關注與熱議。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：香港主流輿論對啟德體育園的初印象反響正面，充分肯定其在豐富市民體育、文化體驗，提升香港國際城市形象，推動旅遊及周邊產業發展等方面的積極影響；並期待體育園能持續提升運營管理水平，在未來為香港社會帶來更大的經濟與社會效益。



啟德體育園是香港歷史上最大型的體育基建項目，耗資319億港元、歷時六年才修建完成。啟德體育園佔地約28公頃，包括主場館、體藝館、青年運動場等場館設施。其中，主場館可容納50,000名觀眾，配備有開合式天幕、可轉換的舞台位置與座位配置、以及可移動的草坪系統設計等，是一個可以舉辦世界級體育賽事、大型演唱會等各類文娛活動的多用途體育場館。



如圖1所示，自啟德體育園在2024年底陸續落成以來，香港社交媒體涉該議題的討論就開始不斷發酵。率先曝光的表演嘉賓預告、開幕前的多場測試賽與演練等，令體育園在正式啟用前就積攢了較高的話題度。而今年3月，啟德體育園的開幕禮與初期營運，更令相關議題的社交媒體聲量與關注度大幅飆升，分別較前一個月（2025/2）錄得逾六成與兩倍的增幅。在多數市民眼中，啟德體育園的意義絕不僅是一座更大更新、設備更先進的體育場館，同時也是香港發展盛事經濟的嶄新名片，承擔著對外說好香港故事的關鍵角色。

