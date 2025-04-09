全國鐵路4月9日實行新的貨物列車運行圖。（圖片來源：央視網） 中評社北京4月9日電／據央視網援引“中國鐵路”公眾號消息，4月9日18時起，全國鐵路實行新的貨物列車運行圖。調圖後，快運班列及大宗直達貨物列車數量進一步增加，鐵路物流產品體系持續優化，鐵路貨物運輸能力效率和服務品質實現新提升，將為有效降低全社會物流成本，更好服務建設全國統一大市場，助力經濟社會高質量發展提供有力運輸保障。



此次貨運列車運行圖調整，是中國國家鐵路集團有限公司深入貫徹落實黨的二十屆三中全會和全國兩會精神，充分發揮全國鐵路一張網和調度集中統一指揮的優勢，以深化貨運市場化改革為動力，加快推進鐵路現代物流體系建設，堅持市場需求為導向，優化鐵路物流產品供給，對全國鐵路貨物列車開行方案進行的一次優化調整。此次調圖主要有以下變化：



一是提升大宗貨物運輸能力，保障國計民生物資運輸。為保障電煤、糧食、春耕化肥等國計民生重點物資運輸需求，充分挖掘運輸潛力，打滿用足大秦、瓦日、唐包、蘭新鐵路等主要貨運通道能力，加大萬噸列車開行力度，精細調整繁忙幹線列車開行結構和車流徑路，增加大宗貨物運輸能力，安排開行跨鐵路局集團公司大宗直達貨物列車421列，較一季度增加16列。與大型煤炭、港口、航運企業加強合作，積極推動煤炭、冶煉物資等大宗貨物“公轉鐵”運輸，優化運輸結構，增加鐵路運量，服務國民經濟平穩運行和人民群眾生產生活。



二是優化快捷物流產品供給，精準滿足運輸市場需求。緊密對接市場需求，統籌利用線路能力、運輸裝備和場站資源，優化調整跨鐵路局集團公司貨運班列開行方案，安排開行跨鐵路局集團公司貨運班列403列，較一季度增加13列。其中，特快貨運班列開行8列，保持不變；快速貨運班列開行184列，增開長春北至晏城北城際快運班列1列，增開石家莊南至廣州國際港、長沙北至閔行、南京東至柳州南等方向多式聯運快運班列9列，將烏西至新豐鎮、成都北至江村各1列升級提速為多式聯運快運班列；普快貨運班列開行211列，增開西安國際港至南倉、新豐鎮至石家莊南等方向普快貨運班列3列。持續開好京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等主要經濟區域間的快捷物流示範班列，保障全程運輸時效。



三是開好國際聯運班列，保障國際供應鏈穩定暢通。安排中歐班列93條圖定線路，保持開行規模穩定，安排中亞班列圖定線路44條，較一季度增加4條。積極引導運力計劃向集結中心、節點城市傾斜，向國家重點扶持產業產品傾斜，服務我國外貿經濟發展。積極拓展境外運輸通道，常態化開行跨裡海中歐、中亞班列，加強貨源組織，提升運輸時效，助力暢通國內國際雙循環。每周安排開行全程時刻表中歐班列17列，根據需求持續擴大開行規模，提升中歐班列市場競爭力。動態優化西部陸海新通道班列開行方案，為服務西部地區高水平對外開放搭建“快車道”。