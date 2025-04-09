京津生態屏障　又多了一個塞罕壩

中評社北京4月9日電／據人民日報報導，千鬆壩林場位於河北承德市豐寧滿族自治縣，成立20多年來，林場建設者們通過推廣林草間作、林牧結合等多種模式，完成造林工程逾百萬畝。在保護生態環境的同時，也帶動了當地百姓增收致富。



陽春時節，位於河北承德市豐寧滿族自治縣的千鬆壩林場，草木初發，為連綿的群山和廣袤的原野添上一抹綠意。



林間小路蜿蜒起伏，一條河潺潺流過山谷，河道寬十數米。



“這條河叫什麼名字？”記者問了周邊好幾名村民，沒有人知道。“河道近些年才有水，過去是沙土、石頭。”一名村民說。



查手機地圖發現，這條河竟是潮河上游支流，最終流向北京。與塞罕壩一樣，千鬆壩位於北京、天津與渾善達克沙地之間。上世紀，因過度砍伐、過度放牧等原因，這裡的土地一度沙化嚴重。



為了治理沙化，1999年，河北在張家口、承德兩地啟動“再造三個塞罕壩林場”項目建設工程，千鬆壩林場就是其中之一。



20多年來，千鬆壩林場累計實施工程造林超過116萬畝，治理荒漠化、沙化面積近150萬畝。百萬畝林海形成完整的生態系統，構築起京津北部堅實的綠色生態屏障，也改善了周邊生態環境，帶動百姓致富增收。



股份製造林模式，實行共造、共管、共營



“上世紀90年代，沙塵從春刮到冬。”豐寧縣小壩子鄉富二營村村民孫建寧說。



1999年秋天，一支由13個人組成的先遣隊來到豐寧縣大灘鎮，打響千鬆壩造林的“首場戰役”。