麥奎恩•秋：展現中國時尚　促進文化交流

麥奎恩·秋（左一）與小學員們參加二〇二四洛杉磯兒童禮服秀。受訪者供圖（圖片來源：海外網） 中評社北京4月9日電／據海外網報導，從浙江金華走向國際舞台，從一名模特、設計師到時尚文化的傳播者，麥奎恩·秋將傳統文化與現代藝術巧妙融合，努力讓世界觀眾看到中國時尚的多元與創新。



她的故事不僅是個人的成長歷程，更是中國時尚走向世界舞台的生動縮影。



藝術萌芽



麥奎恩·秋，出生於浙江金華，自幼便展現出對藝術的濃厚興趣，學習了繪畫、舞蹈、設計等一系列課程。藝術的種子在她心中悄然生根。



15歲時，一次偶然的機會，麥奎恩參加了浙江理工大學的服裝表演專業匯報演出。彼時，她已長至1.74米，具備了模特的條件。一位服裝系教授注意到了她的潛力，鼓勵她報考服裝設計與表演專業。這一番鼓勵為麥奎恩埋下了學習時尚藝術的種子，開啟了她對時尚與藝術的探索之旅。



初中畢業後，麥奎恩參加了藝術考試，順利進入浙江藝術學校，攻讀服裝設計與表演專業。



在校期間，她憑借不懈努力，多次參與各類時裝周和發布秀，積累了豐富的經驗。在她看來，每一次時裝周都是一次全新的挑戰，更是一次寶貴的學習機會。



2007年，正值俄羅斯“中國年”，麥奎恩作為中國表演團的成員前往莫斯科演出，向俄羅斯觀眾展示絲綢文化與民族服裝的獨特魅力。



在莫斯科紅場的演出中，一位俄羅斯觀眾被絲綢文化的韵味所吸引，主動提出想要高價購買演出用的絲綢旗袍。然而，這件旗袍屬於表演團的財產，無法出售。