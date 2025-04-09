美伊重啟高層談判，前景如何

3月20日，美國總統特朗普在華盛頓白宮簽署行政令前講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，伊朗外交部長阿拉格齊8日證實，伊朗和美國將於12日在阿曼舉行間接高層談判。美國總統特朗普此前一天表示，美伊就伊核問題正展開“直接”談判，12日將繼續會談。美伊態度有何差異？談判前景如何？談判地點為何選擇在阿曼？



美伊態度有何差異



美伊雙方雖都證實有意談判，但在談判尚未開始時已在談判形式等問題上出現分歧。特朗普主張“直接對話”，伊朗方面則強調“間接談判”。



3月初，特朗普公開表示，他已敦促伊朗就放棄開發核武器計劃與美國談判，並警告若外交失敗將考慮軍事選項。伊朗總統佩澤希齊揚3月30日表示，已通過阿曼向美方遞交回信，拒絕與美國進行直接談判，但間接談判始終開放。阿拉格齊此後多次表示，伊朗不會在美方“極限施壓”和軍事威脅條件下進行直接談判。



特朗普7日在白宮會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡後告訴媒體，美國“正與伊朗展開直接談判”，“會談已開始，將於周六（12日）繼續”。按特朗普說法，12日的會談“幾近最高級別”，不涉及“中間人”。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社8日報導，阿拉格齊當日向媒體確認談判將於12日以間接形式在阿曼舉行，並否認“首輪談判為間接談判，隨後將轉為直接談判”的說法。



談判前景如何



外界高度關注美伊是否會就核問題“攤牌”。特朗普7日表示，美方絕不能讓伊朗擁有核武器，如果談判不成功，伊朗將迎來“非常糟糕的一天”，並面臨“巨大危險”。



阿拉格齊8日表示，若美方通過施壓和威脅強加要求，這本質上是“命令式談判”，伊朗不認同這種方式。間接談判可確保真實有效的對話，這是選擇間接談判的原因。伊朗信任阿曼作為中介，並希望美方能展現達成外交解決方案的嚴肅意願，“這才是談判的關鍵”。