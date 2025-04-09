中國西部地區汽車整車出口有了新路徑

4月7日在廣西欽州港拍攝的中國北部灣港與阿聯酋杜拜傑貝阿里港之間首條滾裝船航線啟航儀式現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，7日晚，搭載1500輛汽車的中國籍滾裝船“長發隆”緩緩駛離廣西欽州港，橫渡遠海，直達中東貿易樞紐杜拜傑貝阿裡港，標誌著西部陸海新通道北部灣港滾裝船航線成功首航。這是北部灣港開行的首條滾裝船航線，也是北部灣港與阿聯酋杜拜傑貝阿裡港之間首條直航航線。



傑貝阿裡港是位於阿拉伯聯合酋長國杜拜傑貝阿裡的深水港，也是中東最大最繁忙的港口。作為西部陸海新通道的重要樞紐港口，北部灣港積極推動開行面向中東地區的貿易航線。



“北部灣港—傑貝阿裡港”滾裝船直航航線全程約4700海裡，航行時間近18天，較傳統路徑縮短4至10天，運輸時效提升10%至15%，成本降低8%以上。



“這次西部陸海新通道採用鐵路和滾裝運輸的鐵海聯運創新實踐，為西部地區汽車整車出海提供了新路徑，有效助力汽車企業出口降本提質增效。”北部灣港欽州碼頭有限公司大欖坪第一作業區總經理陳盛昌說。



長安汽車首次採用鐵路籠車銜接滾裝船的鐵海聯運模式發運，從重慶經西部陸海新通道至北部灣港出海，一改以往走傳統長江水運及公路出海的方式。



“此次通過西部陸海新通道將重慶生產的汽車經欽州港運至阿聯酋，運輸時間較以往的路徑大幅縮短，成本降低近10%，將助力長安汽車在中東市場份額有新的突破。”重慶長安汽車股份有限公司物流中心總經理陳維傑說，未來將聯合行業車企，集貨增量，共同推動與北部灣港的海運合作。



滾裝船是一種用於遠洋運輸的大型貨船，專注於運輸汽車、機器設備等重型貨物，是業界較為成熟的汽車海運解決方案。近年來，隨著中國西部地區汽車及工程設備等出口不斷增長，適應重型產品海運的滾裝運輸需求增加。



本次開行的北部灣港滾裝航線，是中國西南地區開通的首條直達中東地區的國際滾裝航線，也是北部灣港集團、長安民生物流和招商輪船滾裝團隊等合作助力高質量共建“一帶一路”的有力行動。



深圳招商滾裝運輸有限公司相關負責人孫劍鋒說，航線的開通增添了一條經濟高效安全的國產汽車出海新通道，有助於加快中國汽車出口特別是西南地區汽車出口的步伐。