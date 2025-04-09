金管局與銀行業推多措支持中小企

資料圖：金管局與銀行業支持香港的經濟發展。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京4月9日電／據大公文匯全媒體報導，金管局8日與“銀行業中小企貸款協調機制”和“中小企融資專責小組”相繼舉行會議後，聯同銀行業推出針對個別行業的支持措施，進一步協助更多中小企獲取銀行融資和升級轉型。



自去年金管局聯同銀行業推出“9＋5”項支持中小企措施以來，共有超過39000家中小企受惠，涉及信貸額度超過950億港元。參與專責小組的銀行在其貸款組合中預留的中小企專項資金，由2024年10月的3，700億港元增加至目前超過3，900億港元。



金管局與銀行在專責小組2024年8月成立後，從個案及行業層面積極推動支持中小企的工作。截至2025年3月底，專責小組從多個渠道累積收到約590宗來自不同行業的查詢及個案，而接近九成查詢及個案已經完成處理。在行業層面方面，專責小組與不同行業商會及代表舉行了超過160場交流會，當中包括零售及批發、進出口和製造以及建造和運輸業，深入瞭解不同行業中小企的營運情況。



因應當前貿易爭端以及外圍經濟的不確定性，銀行業聽取工商界的意見並於協調機制和專責小組討論後，再次承諾會積極落實早前推出的“9＋5”項支持中小企措施，包括繼續以包容的態度，按“還息不還本”計劃的原則，提供彈性還款安排和延長貸款還款期等信貸支援，協助企業應對資金流動性需要。



銀行將會在審慎風險管理原則下，為進出口及製造業、建造業及運輸業提供更具針對性的支持。此外，金管局與銀行業也會在其他方面支持香港的經濟發展，當中包括：