中評社北京4月9日電／網評：甲亢哥訪港 各界批“相煎何太急”



來源：大公文匯網 作者：黃展瑋



近日著名美國網紅“IShowSpeed”（甲亢哥）展開中國行，引起全球網民熱烈關注。他訪港期間，先後到訪海洋公園、到廟街食牛雜、乘坐電車等。不過直播畫面所見，Speed的行程引起網上熱議，網民指Speed於部分行程期間疑“扁嘴”，有本地網民更群起攻擊擔任“導遊”的香港網紅“托哥”及“白衫佬”Bertram Lau安排行程不力、引起混亂，甚至有人把矛頭指向特區政府，批評其未有參與支援。其實今次本地網紅與Speed的合作，已成功引起廣大海外網民關注香港特色景點；香港各界應對他們多些支持，少些批評，欣賞他們對推動香港旅遊作出的貢獻。



Speed之所以大受各地網民支持，坐擁全球3800萬訂閱，其出位、誇張，但真誠的行徑，正是他深受年青人喜愛的原因。故今次的行程安排，其誇張行為、表情，例如以廣東話叫圍觀者“冷靜”，只是其誇張的節目風格；即使他對部分行程似乎表現不滿，各界也不需太大反應，應以包容性及幽默角度看待。事實上Speed在片段中，亦表達了對不少行程，例如是到食店食蛇羹、到鵝頸橋體驗“打小人”習俗，就讓他覺得相當有趣，見識了香港真實、有趣的一面。至於Speed直播期間出現過的混亂場面，他於其他國家地區拍攝時也很常見，反映他受歡迎，且熱愛與市民近距離接觸的特色。



至於政府應否“落水”參與，當局已澄清，旅發局得悉Speed將訪港後，已有聯絡對方表示願提供任何支援；最後對方沒回應，相信是因Speed影片風格一向以隨性、即興為賣點，故不想官方介入，以免限制發揮。特別是現今年青網民都比較“反權威”，希望看到真實效果，若影片經過計算，反而會引起反效果。正因今次Speed於直播中“七情上面”，而非“一味讚好”，才能成功吸引大量網民收看，有效推廣香港最真實的不同景點特色、風土人情面貌。



今次策劃行程的私人主辦方，也許在安排上有可改善的地方，例如選擇的假日人潮太多，若改為平日訪港，可改善觀感。然且，Speed於離港、到訪深圳後，仍再“漏夜”第二次返港，快閃蘭桂坊，可見他此行對香港印象不錯，才會“意猶未盡”。故各界不應只針對Speed對部分行程的表現，而對擔任“導遊”的香港網紅作苛刻批評。



蘭桂坊正是反映香港中西文化匯萃，不同文化、背景人士都能共聚同樂的標誌性地區。未來有關當局一方面可多扮演穿針引線角色，在適當情況下作幕後支援；亦應分析各地網民對今次Speed行程景點的反應，作為將來進一步改善旅遊配套，與旅遊、酒店、餐飲業等持份者加強配合，開發更多特色景點的參考，以使本港的旅遊特色、景點能“百貨應百客”，以多元文化特色為主軸，把握機會說好香港故事，吸引更多世界各地旅客訪港。