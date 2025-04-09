夜校為何在年輕人里火出圈？

“白天上班，晚上學藝”，青年夜校的課程預約常常“一課難求”，甚至有外地年輕人慕名而來。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據央視新聞報導，“夜校”，這個充滿懷舊色彩的詞匯，如今正在悄然融入眾多年輕人的夜生活，成為他們需求自我提升、豐富業餘生活的新選擇。



在這些被稱為“夜間學堂”的地方，年輕人是怎樣尋找屬於自己的成長路徑的？在當下的“新型夜校”里，哪些課程最受大家的青睞？



晚上7時10分，在位於江蘇徐州的新沂青年夜校，學員們正專注地在吉他課上學習彈唱技巧。95後的上班族孫敬波就是其中之一：



孫敬博：白天工作對著電腦，晚上彈吉他特別解壓！這裡老師專業，還能認識一群興趣相投的朋友，比在家刷手機有趣多了。



對孫敬波來說，“低門檻、高趣味”這是青年夜校吸引他的原因之一。而課程價格也同樣親民，單節課費用不超過30元，讓他和更多像他一樣的年輕人可以無負擔地根據興趣選擇喜歡的課程。



不僅僅是吉他，舞蹈、茶藝、羽毛球……自去年2月份開辦以來，新沂青年夜校已累計開設了40多門多元化課程，成功在年輕人中掀起了一股“夜校充電”的熱潮，截至目前，青年夜校已吸引超過4100人次參與。



“白天上班，晚上學藝”，青年夜校的課程預約常常“一課難求”，甚至有外地年輕人慕名而來。新沂青年夜校的負責人張寶宇說，學員中“90後”“00後”占比超八成，文化藝術、健康運動、技能提升是他們熱愛的“爆款”課程。



張寶宇：年輕人更注重興趣＋實用，比如吉他、烘焙這類能展示個人特長的課程最受歡迎。我們計劃增設短視頻剪輯、街舞等潮流課程，同時保留經典項目，讓夜校成為年輕人持續成長的充電站。



晚上七時左右，在江蘇昆山的一個商務大廈內，學員繆亞娟和李進正在老師的現場指導下，練習紙杯蛋糕、酥皮泡芙等西式面點的實操製作。



學員繆亞娟：之前我學過茶藝、瑜伽之類的課程，對美食也很感興趣，尤其是西點，所以來參加這個西點的培訓。