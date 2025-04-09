古特雷斯說加沙成為“殺戮之地”

中評社北京4月9日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯8日說，加沙地帶正在成為“殺戮之地”，並呼籲確保人道主義援助暢通無阻地進入加沙地帶。以色列方面隨即聲稱，這是對以色列的“誹謗”，加沙地帶“不缺”援助。



古特雷斯當天在記者會上說，停火協議破裂以來，沒有任何人道主義援助進入加沙地帶，大量援助物資積壓在過境點無法進入，加沙地區人道主義危機正在惡化。他說，“隨著供應枯竭，恐怖的閘門再度被打開”“加沙正在成為殺戮之地，平民陷入無休止的死亡循環”。



古特雷斯說，必須確保人道主義援助暢通無阻地進入加沙地帶，必須根據國際法保障人道主義工作者安全，並對包括聯合國人員在內的人道主義工作者遇害事件展開獨立調查。他強調，現在是結束這種非人道行為、保護平民、釋放被扣押人員、確保人道主義援助准入並恢復停火的時候了。



以色列外交部發言人奧倫·馬莫施泰因隨即在社交媒體上寫道：“加沙地帶並不缺乏人道主義援助，停火42天里，有超過2.5萬輛援助卡車進入加沙地帶。”



馬莫施泰因還指責巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）用這些援助重建“戰爭機器”。



本月早些時候，針對以色列方面聲稱加沙地帶糧食供應充足，聯合國方面也曾駁斥這一說法“荒謬”。



此外，在回答有關美國總統特朗普7日再次提到將加沙民眾遷移到其他國家、由美國“接管”加沙地帶方案的提問時，古特雷斯重申，巴勒斯坦人有權生活在巴勒斯坦，強制遷移是違反國際法的行為。



以色列與哈馬斯1月15日就加沙地帶停火達成協議，1月19日生效。停火第一階段持續6周。第二階段停火談判原定2月3日開始，但雙方一直未舉行實質性談判。3月18日，以色列以哈馬斯拒絕接受美國提出的停火方案、釋放被扣押人員為由，恢復對加沙地帶大規模空襲及地面行動。