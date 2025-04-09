蘇丹戰火中，有一支朗朗讀書的“中文組”

中評社北京4月9日電／據新華社報導，蘇丹北部尼羅州阿特巴拉市中心一個老舊居民區內，十餘棵大樹掩映下，一幢不起眼的平房內不時傳出朗朗中文讀書聲。房屋墻皮斑駁，磚塊裸露，不設任何標識。



這裡是由一群蘇丹中文教師自發創辦的中文培訓與語言中心，名為“中文組”。“受戰爭影響，該中心是蘇丹目前唯一還在線下運營的中文教學機構。”“中文組”負責人穆瓦法克·阿提夫告訴記者。對此，他不知該感到驕傲還是難過。



2023年4月，蘇丹突燃戰火，持續近兩年的武裝衝突導致全國約2.97萬人喪生，超過1285萬人流離失所，近1700萬名兒童失學，90%的學校處於關閉狀態。



只是，彌漫的硝煙沒有阻擋這群蘇丹人學習中文的熱情。



阿提夫說，為了讓蘇丹社會瞭解中國文化，幫助那些熱愛中文的人，“中文組”成員自掏腰包、多方籌措，好不容易凑齊啟動資金，又托朋友不遠萬里從中國背回部分教材。據他介紹，“中文組”現已招收140餘名學生，其中約六成是來自蘇丹戰亂地區的避難者。針對學生的實際困難，中心大幅降低了學費。



22歲的避難者魯阿·哈立德與家人輾轉三次，一年前才落腳阿特巴拉。在2025年初“中文組”舉辦的“春晚”上，她領唱的合唱《朋友》讓記者眼前一亮。“我是一名中文歌迷，從小就喜歡中文歌曲，現在能唱十多首。”魯阿說。



興趣是最好的老師。2019年，魯阿如願進入喀土穆大學中文系，夢想成為一名中文新聞播音員。可突如其來的戰火讓魯阿的世界陷入了黑暗，她不得不踏上顛沛流離之路。



然而，離鄉逃亡並未澆滅魯阿對中文的熱愛。儘管只能隨身攜帶少量行李，她卻從沒舍得丟棄中文課本。回想在中文系的歡快時光，聽中文歌曲，成了她的心靈慰藉。



3個月前，魯阿加入“中文組”，中文學習有了不小進步。魯阿說，這裡帶給她希望，“仿佛在沙漠中走了很久，突然找到一股清泉”。



“中文組”二年級學生阿米爾·哈利法·薩利赫也來自首都地區。他非常看好中文專業的就業前景。薩利赫認為，隨著中國科技、經濟發展的不斷進步，中文將成為“未來的通用語言”。