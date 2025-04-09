日媒：美國“鎖國”令世界陷入黑暗

中評社香港4月9日電／日經新聞文章指出，美國特朗普政府開始構築關稅壁壘，與世界背道而馳。以自由貿易為核心的共存共榮這一美國主導的戰後秩序在第80年迎來了轉捩點。世界正站在是繼續維護多邊框架，還是進入保護主義時代的十字路口。



“我們沒有97%的高關稅啊”，聽到特朗普演講的柬埔寨政府高官發出悲痛的聲音。美國政府並未提出根據的計算，就認定柬埔寨對美國產品徵收了高關稅。4月2日公佈的對等關稅的稅率為49%，在185個國家和地區中最高。



在相鄰的越南。一名縫製業企業的經營者驚慌失措地表示“影響無法估量”。越南一直在中美對立中坐收“漁翁之利”，但面臨46%的稅率。越南這家企業也考慮過轉移生產，但這一次找不到擺脫高關稅網的出路。



受益於廉價越南製造服裝的不是別人，正是美國的企業和消費者。在越南2024年的服裝出口，對美國出口占44%。GAP的股價與4月2日收盤價相比一度下跌24%，耐吉則下跌19%。



通過利用全球供應鏈而不斷增長的美國科技企業也日趨感到危機。特別是主要產品在中國、印度和越南生產的蘋果公司受到的打擊尤其巨大。



美國證券公司表示，“如果iPhone要將關稅轉嫁到價格上，最多需要漲價43%”，最貴的機型將超過33萬日元（約合人民幣1.65萬元）。也有估算認為，如果蘋果公司自行消化成本，毛利率和凈利潤將分別下降9%和14%。



二戰後，美國主導了1947年的關稅及貿易總協定（GATT），在世界各地揮舞自由貿易的旗幟。1955年日本加入GATT的時候，英國以日本還是保護主義為由表示反對，而說服英國的正是美國。



在比較優勢下進行高效分工，分享的果實就會增加。正如英國經濟學家李嘉圖所指出的那樣，二戰後的世界經濟與市場開放帶來的貿易額增加保持一致，描繪出上升曲線。



最大的受益者是美國。美國將實際進口額到2024年的3.6萬億美元，增至1947年的近70倍。美國將能夠低價進口的產品委託給海外，將重心轉移到金融和IT（資訊技術）等高附加價值產業，將每人平均實際GDP（國內生產總值）提高至4.5倍，達到6.9萬美元。



儘管如此，特朗普聲稱“（美國）一直被所有國家佔便宜、掠奪和凌辱”。對於“9萬多家工廠關閉，500多萬個工作崗位消失”這一主張，未能享受富裕成果的美國人報以喝彩。



特朗普沒有把憤怒的矛頭指向美國再分配的失敗，而是2001年加入世界貿易組織（WTO）後快速增長的中國以及世界。



二戰後80年來，自由貿易的發展是一段艱難的歷史。隨著日歐競爭力的提高，美國的貿易收支惡化，由於尼克森衝擊和廣場協議，各國接受了美元貶值。1970年代以後的日美貿易摩擦也通過堅持不懈的談判找到了妥協點。



美國智庫稅務基金會（Tax Foundation）的估算顯示，從戰後的1成左右降至約2%的美國平均關稅稅率此次飆升至16.5%，達到1937年以來的最高水準。



美國哈佛大學教授肯尼斯·羅格夫表示，“特朗普向世界貿易體系投下了一枚核彈”。隨著特朗普政府斷絕與各國的對話，單方面對全世界徵收高關稅，自由貿易體制被逼到了崩潰的邊緣。



中國宣佈對美國徵收34%的關稅，與對等關稅相同。在美國突然“鎖國”導致世界經濟減速風險加劇的情況下，最糟糕的情況是保護主義像多米諾骨牌一樣擴散到各國。



二戰後自由貿易體制的起點是對大蕭條後世界經濟的條塊化導致世界大戰的反思。世界能否守住自由貿易之燈？以日本為首的各國支援自由貿易、持續向世界展示其優勢，將成為獲得新的穩定的條件。