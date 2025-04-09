大灣區“黃金通道”活力湧動

中評社北京4月9日電／據央視新聞報導，跨越伶仃洋、連通粵港澳，“超級工程”港珠澳大橋近期車流滾滾，一派繁忙。珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站公布的數據顯示，今年第一季度，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流、車流累計超過750萬人次和156萬輛次，同比分別增長23%和31%，兩項數據均創港珠澳大橋正式開通以來歷史同期新高。



一橋飛架三地，碧海變通途。港珠澳大橋通車以來，已成為粵港澳大灣區互聯互通的“黃金通道”，車暢、貨興、人旺，迸發出強勁的經濟活力。



“北上”客流快速增長



港珠澳大橋邊檢站負責人介紹，快速增長的港澳“北上”客流，成為推動口岸流量增加的主要因素。“港車北上”“澳車北上”等政策不斷推進，港珠澳大橋成為節假日期間港澳居民跨境出行的熱門通道之一。



今年第一季度，經港珠澳大橋邊檢站查驗的港澳單牌車達到88萬輛次，同比增加34%，是自2023年“澳車北上”“港車北上”政策相繼實施以來，單季度首次突破80萬輛次。在“北上”單牌車的帶動下，經口岸出入境港澳居民數量迎來快速上升，今年前3個月，邊檢部門共查驗出入境港澳居民超過410萬人次，占口岸總客流54.6%。



在剛剛過去的清明節假期，港珠澳大橋經珠海公路口岸出入境旅客超36.5萬人次，車輛超7.5萬輛次，同比分別增長34%、39%，同創歷史同期新高。其中，4月6日假期最後一日，口岸出入境車輛首次突破單日2.6萬輛次，今年第三次刷新單日歷史最高紀錄。



香港居民陸先生在清明節假期自駕“北上”。他帶家人到廣州玉德堂陵園祭拜先人、與親友團聚之後，前往粵北清遠體驗壯族瑤族風俗，觀賞梯田花海、共享菜園、非遺墻繪等。



澳門居民鄧先生也選擇自駕“北上”，帶著一家三口經港珠澳大橋珠海公路口岸入境。“這次趁著清明假期，專門帶小朋友回中山祭祖，順便去廣州和佛山這些周邊城市踏踏青，體驗很好。”他說。