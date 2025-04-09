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外交部：將繼續採取有力措施　維護正當權益
http://www.CRNTT.com   2025-04-09 17:47:51


　　中評社北京4月9日電／據央視新聞報導，4月9日下午，外交部舉行例行記者會。有記者就美國對華徵收104%關稅進行提問。

　　外交部發言人林劍表示，中國人民的正當發展權利不容剝奪，中國的主權、安全、發展利益不容侵犯。我們將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當權益。

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