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外交部：美方應拿出平等尊重互惠態度談判
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2025-04-09 17:47:09
中評社北京4月9日電／據央視新聞報導，4月9日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，針對美國加征關稅，中方有何反制措施，雙方是否在談判？
林劍表示，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，對這種霸道霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。
美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度，如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。
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