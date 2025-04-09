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國防部：美把中國當作威脅是嚴重的戰略誤判
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2025-04-09 17:44:52
中評社北京4月9日電／據國防部網站消息，4月9日下午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。
記者：據美媒披露，美防長簽署秘密內部指導備忘錄，將中國視作“唯一步步緊逼的威脅”，將“阻止大陸奪取台灣”和加強本土防禦作為主要優先事項。請問發言人有何評論？
張曉剛：我們注意到有關報導。我覺得美方的“對華恐懼偏執症”越來越重，把中國當作威脅是嚴重的戰略誤判，只會帶來災難性後果。需要強調的是，中國終將統一，也必然統一，這是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。
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