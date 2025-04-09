遼寧鞍山：打好糾風治腐“組合拳”

中評社北京4月9日電／據中國紀檢監察報報導，近日，遼寧省海城市公安局經偵大隊原大隊長李某某因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。李某某案是一起典型的風腐同源、風腐一體案件，在查辦該案過程中，鞍山市紀委監委堅持風腐同查同治，既“由風查腐”，又“由腐糾風”，深挖徹查李某某違規收受管理服務對象禮品禮金等“四風”問題背後的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，最終發現了李某某嚴重違紀違法問題。



鞍山市紀委監委立足職能職責，在深入研究相關典型案例基礎上，準確把握風腐一體、風腐交織的階段性特徵，建立工作專班，由黨風政風監督室牽頭抓總，監督推動各級黨委（黨組）落實糾治違規吃喝、酒駕醉駕等問題主體責任，完善與財政、審計、巡察、公安等問題線索互移互送，建立問題深挖、線索查辦、通報曝光、以案促改等工作機制，用制度規範堅決斬斷風腐勾連鏈條。



去年7月，鞍山市紀委監委前移監督關口，對2021年以來全市涉及“四風”的問題線索全面起底，聚焦群眾不滿意、行風問題多發、機制建設薄弱領域全面起底排查問題線索，截至目前，共查處違規“吃項目”等隱形變異問題68個。



同時，該市紀委監委採取“室地”協同監督、“室組”聯動監督、片區協作辦案機制，構建與公安、財政、審計等部門協同聯動工作格局，推動監督信息聯通共享，將風腐一體核查貫穿辦案各個環節，循線深挖腐敗案件中的違規吃喝行為，特別是在辦理留置案件中深挖“四風”線索，注重從腐敗案件中梳理分析違規吃喝問題新動向。今年以來，全市紀檢監察機關共查處風腐一體案件5件，查處違反中央八項規定精神問題81件，處理81人，其中黨紀政務處分54人。