貴州：用好紀檢監察建議有力武器

中評社北京4月9日電／據中國紀檢監察報報導，近日，貴州省黃平縣紀委監委到縣農業農村局對監察建議整改落實情況開展“回頭看”，該局相關負責人介紹：“收到監察建議後，我們立即圍繞列出的問題和建議研究整改，逐一明確整改責任人和整改目標……”



去年年底，黃平縣紀委監委在開展涉農項目及資金監管突出問題專項整治中，發現縣農業農村局存在涉農項目監管不力、資金發放不到位等問題。該縣紀委監委圍繞涉農項目建設、資金撥付、農村“三資”監管等方面，採取集中會商等方式，深入分析研判問題反映出的廉政風險、監管盲區，制發監察建議書，督促縣農業農村局舉一反三抓好整改。截至今年3月中旬，縣農業農村局已整改突出問題4個，修訂完善涉農項目監管、村集體“三資”管理3項制度。



二十屆中央紀委四次全會強調，要加強類案分析，找出共性問題、深層次問題，用好紀檢監察建議，推動深化改革、堵塞漏洞、規範權力運行。貴州省紀委監委把紀檢監察建議制發質效作為監督檢查情況分析的重要內容，通過嚴把建議起草制發、跟蹤監督、評估質效3個關口，推動形成發出一份建議、解決一類問題、完善一批制度、推進一域治理的效果。



精準制發紀檢監察建議，找准問題是前提。“制發前，堅持以審查調查認定的違紀違法事實、監督檢查發現的突出問題為依據，注重從‘人’上找原因、從‘事’中挖根源、從‘制度’上查漏洞。”貴州省紀委監委第四監督檢查室相關負責同志介紹，為確保問題客觀真實、性質認定準確，通過實地調研、咨詢論證、查閱資料等方式開展延伸核查，會同相關部門認真進行分析研判。制發時，綜合考慮產生原因、風險漏洞、防範措施等因素，列出問題清單和責任清單，提出針對性整改建議，同時加強紀檢監察建議制發各環節的審核把關。



針對某專項資金被擠占、截留、挪用問題，貴州省紀委監委監督檢查室向相關省直單位制發紀檢監察建議前，先後多次實地走訪調研，與企業代表、行業主管部門負責人等談話，通過查閱工作報告、政策文件、申報材料、兌付憑證等材料，充分瞭解專項資金被擠占、挪用問題背後的深層次原因，針對性提出意見建議。



為提升運用紀檢監察建議規範性，貴州省紀委監委印發《貴州省紀檢監察機關規範紀檢監察建議工作辦法》，從制發情形、提出程序、督辦反饋回訪、監督管理、職責分工等方面細化34條具體舉措，著力以制度規範提升紀檢監察建議針對性。同時，把提出紀檢監察建議情況納入監督檢查質量評查重要內容，糾治針對性不強、必要性不足、規範性不夠等問題。