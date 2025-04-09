福建寧德：發揮典型案例“活教材”作用

中評社北京4月9日電／據中國紀檢監察報報導，“看著昔日的領導坐在被告席，我的內心無比震撼，一定引以為戒，時刻綳緊紀律規矩這根弦。”近日，福建省寧德市城建集團有限公司原黨委委員、副總經理魏某職務犯罪一案在寧德市中級人民法院開庭審理，市紀委監委組織150餘名黨員幹部旁聽庭審，零距離接受警示教育。



將警示教育課堂搬進庭審現場，是寧德市紀委監委做好案件查辦“後半篇文章”，一體推進“三不腐”的重要抓手。為確保旁聽庭審活動的警示教育效果，該市紀委監委分層分類、精準施教，根據案件類型、所涉領域、行業特點等情況，組織案發單位、關聯部門、崗位類似的黨員幹部旁聽庭審，以身邊案警示身邊人。



該市紀委監委從案件查辦之初，便同步謀劃警示教育籌備工作，組織拍攝記錄講述心路歷程、宣布處分決定等場景素材，通過情景模擬、本人自述、案情分析等方式，精準畫像、還原細節，製作《迷失的“企”途》《“失算”的人生》等警示教育片10部，為全市各級黨組織開展警示教育提供豐富資源。



“除拍攝警示教育片外，我們還選取本地查辦的典型案例，編寫《黨員幹部嚴重違紀違法懺悔錄》《黨員幹部違反‘六大紀律’典型案例匯編》等警示教育讀本，向全市發放，持續放大警示教育效果。”寧德市紀委監委相關負責同志介紹。去年以來，該市紀委監委深挖案件資源，以案示警、以案明紀，組織黨員幹部觀看警示教育片、學習懺悔錄等千餘場次，受眾近6萬人次，釋放全面從嚴、一嚴到底的強烈信號。



在市紀委監委的指導下，全市紀檢監察機關堅持同頻共振、同向發力，推進警示教育走深走實。市直機關紀檢監察工委根據典型案件改編拍攝製作廉潔微劇，向黨員幹部釋紀說法；屏南縣紀委監委在縣委常委會上進行典型案例通報剖析，強化“一把手”警示教育；壽寧縣紀委監委召開領導幹部家屬座談會，築牢家庭廉潔防線。



“我們將繼續整合案件資源、創新教育方式、完善制度機制，抓住關鍵分類施策，著力提升警示教育針對性有效性和感染力穿透力。”寧德市紀委監委相關負責同志表示。