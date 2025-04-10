中評現場：香港數字資產聯盟成立

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）民建聯、招商金融控股、香港Web3.0協會、香港大學經管學院、香港恒生大學雲創學院、香港數碼資產學會以及Hashkey Group9日舉行記者會，共同宣布合組成立“數字資產聯盟”，並舉行了發起人簽署合作備忘錄儀式。聯盟表示，在數字化轉型加速的背景下，香港作為國際金融中心必須抓住機遇，為經濟增長注入新動能，為此建立一個跨行業的聯盟，以促進各界在數字資產領域的合作與共同發展，並向特區政府提出政策倡議，推動特區政府在數字化經濟發展，構建數字經濟的基礎設施和系統。



在當天的記者會上，民建聯立法會議員兼財經事務發言人陳仲尼表示，數字資產聯盟成立的宗旨，就是要推動香港數字經濟及數字資產的發展。他很高興獲得七家發起機構共同成立聯盟，這七家機構均是在數字資產的生態圈中非常重要的板塊。未來聯盟將會通過調研、訪談、論壇及考察等，撰寫一份全面的數字資產發展報告，並向特區政府財金官員提出建議，推動特區政府發表一個全面的數字資產發展藍圖，並制定相關法律法規，促進產業蓬勃發展。



代表民建聯簽署聯盟的合作備忘錄的副主席葛珮帆表示，在Web3.0、區塊鏈、RWA代幣化等技術變革下，香港擁有“一國兩制”的獨特優勢、健全的法治環境和自由的市場體系，完全有能力成為全球數字資產的領先中心。她提出，對“數字資產聯盟”的期望有三方面：一，技術創新與應用：促進區塊鏈與金融、貿易、物流等產業結合，探索RWA等前沿模式，提升香港數字競爭力；二，人才與生態建設：聯合高校及業界，培養數字經濟專才，完善創科生態；三，國際合作與標準制定：對接全球市場，推動香港成為數字資產規則的制定者。吸引企業和資金來港發展，鞏固香港的國際樞紐地位。



招商金融控股副總經理兼招商永隆保險董事長朱立偉表示，中資企業在推動香港數字資產領域的發展上具備了跨行業、跨地域的協同效應，有助於推動實體經濟與數位經濟的深度融合，聯動內地-香港-海外等多地數字資產行業的協同發展；同時，內地數位化發展程度較高，科技、人才等資源也較香港更為豐富，中資企業在相關資源的協調與對接上也可發揮積極作用，促進內地與香港在數字資產領域更加緊密的合作。朱立偉表示，相信數字資產等新興領域的發展不僅為香港未來注入新動能，還將賦能傳統行業改革創新，使香港的國際地位不斷得到鞏固。