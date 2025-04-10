孫玉菡：“兩蚊兩折”方案可於明年4月實施

立法會9日舉行財務委員會特別會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡9日在立法會財務委員會特別會議介紹福利、扶貧及兒童事務政策範疇時表示，經與八達通公司及公共交通營辦商磋商後，“兩蚊兩折”方案可於二○二六年四月實施，較原先估計早了約五個月，可額外節省約2.6億元。至於“優惠車程設限”方案預計將於“兩蚊兩折”方案推行約一年後實施。



孫玉菡表示，二○二五至二六年度政府投放在社會福利的經常開支預算為1304億元，佔整體政府經常開支22.2%，在各政策組別中位列第一。與二○二四至二五年度修訂預算的1187億元比較，社會福利的經常開支增加約117億元，增幅約9.8%。



政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）方面，孫玉菡表示，財政司司長已於二○二五至二六年度《財政預算案》宣布調整二元優惠計劃，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行“兩蚊兩折”優惠，即成人票價低於或等於十元，維持繳付兩元車費，至於票價高於十元則繳付全額車費的兩折。此外亦就可享優惠的程數設限，以每月二百四十程為上限。孫玉菡表示，這微調方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡。他說，局方在《財政預算案》公布時初步估計“兩蚊兩折”方案不遲於二○二六年九月實施。經與八達通公司及公共交通營辦商磋商後，“兩蚊兩折”方案可於二○二六年四月實施，較原先估計早了約五個月，可額外節省約2.6億元。至於“優惠車程設限”方案則預計將於“兩蚊兩折”方案推行約一年後實施。



孫玉菡還提到，本年度投放在安老服務的經常開支預算約170億元，較五年前（即二○二○至二一年度）的約110億元，增加約50%。政府會繼續加強長者院舍及社區照顧服務，在今年第二季起長者院舍照顧服務券（院舍券）和長者社區照顧服務券（社區券）各增加1000張，院舍券和社區券總數分別會增至6000張及12000張，涉及的全年總開支分別約為17億1000萬元和9億元。