曾國衞：香港今年將舉行兩場重要選舉

立法會9日舉行財務委員會特別會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衞今9日在立法會財務委員會特別會議表示，香港今年將舉行兩場重要選舉，分別為十二月七日舉行的第八屆立法會換屆選舉，以及九月七日舉行的選舉委員會界別分組補選。曾國衞表示，為確保兩場選舉順利舉行，局方已向立法會提交《2025年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，以優化選舉安排。



曾國衞向議員介紹政制及內地事務局在二○二五至二六年度的預算開支重點時表示，在今個財政年度，政制及內地事務局獲分配約8億8200萬元撥款。



其中，在公共選舉方面，今年將舉行兩場重要選舉，分別為十二月七日舉行的第八屆立法會換屆選舉，以及九月七日舉行的選舉委員會界別分組補選。曾國衞表示，為確保兩場選舉順利舉行，局方已向立法會提交《2025年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，以優化選舉安排。條例草案已在三月二十六日進行首讀，法案委員會亦已完成條文的逐項審議工作。條例草案體現政府在完善選舉制度後不斷以穩中求進的態度致力完善選舉的相關安排，務求在確保選舉公平、公正、廉潔、誠實、安全有序和高效之餘，亦切合實際情況和需要，與時俱進。



曾國衞強調，目前正與選管會（選舉管理委員會）和選舉事務處積極進行今年兩場選舉的各項籌備工作和擬訂相關應變計劃，確保選舉順利進行，選出新一屆愛國愛港、有能力、有擔當的立法會議員，為市民、為香港、為國家服務。