香港各人才計劃共收逾46萬申請30萬獲批

立法會9日舉行財務委員會特別會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡9日在立法會財務委員會特別會議介紹勞工、人力發展及退休保障政策範疇時表示，截至今年三月底，各項人才入境計劃共收到逾46萬宗申請，當中超過30萬宗獲批。同期共有約203000名人才抵港，部分人才攜同家眷來港落戶，累計有約189000名獲批申請人的配偶和18歲以下子女抵港。這些外來的優秀人才及其家人對香港勞動力帶來正面影響，亦為本地經濟注入發展動能。



孫玉菡表示，二○二五至二六年度勞工及人力發展的政府經常開支預算為34億8000萬元，較去年修訂預算的31億4000萬元增加約3億5000萬元，增幅約11.1%，佔整體政府經常開支0.6%。



在招攬人才方面，孫玉菡表示，為應對各行業人手短缺，政府除繼續推動本地培訓外，亦自二○二二年底推出包括高端人才通行證計劃（高才通計劃）等多項搶人才措施，反應良好。



孫玉菡提到，截至今年三月底，各項人才入境計劃共收到逾46萬宗申請，當中超過30萬宗獲批。同期共有約203000名人才抵港，部分人才攜同家眷來港落戶，累計有約189000名獲批申請人的配偶和18歲以下子女抵港。這些外來的優秀人才及其家人對香港勞動力帶來正面影響，亦為本地經濟注入發展動能。高才通計劃下首批簽證自去年十二月底開始陸續到期，預計年中有近一萬名高才簽證到期。由於現時已完成審批的衹有少數，我們會待累積一定數量的續簽申請，經分析後適時與公眾分享統計數字。