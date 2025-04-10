快評：非綠縣市“互保”　因應關稅戰解方？

中評社香港4月10日電／美國對台關稅戰持續引發台灣社會焦慮和恐慌。繼台中市長盧秀燕8日晚邀集新竹縣市、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義市共8個中部縣市首長就應對關稅發表“7大聯合聲明”後，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑9日共同出席北部四市交流平台“因應美國關稅會議”。非綠執政縣市首長齊聚首，共抗關稅海嘯，既是治理行動，也有政治意味。



有島內網友揶揄說，此情此景，讓人想起晚清時“東南互保”的場景。其實，如果仔細研究中北部非綠縣市長近期商議關稅的會議內容，並未挑戰或質疑賴清德當局、卓榮泰“內閣”的總體政策，而是多聚焦如何加速落實“卓內閣”紓困計劃、增加地方政府配套補助、加強對所在地業者輔導溝通等，基本上仍然定調為“中央”與地方協作、縣市相互支持的層面。



據台官方最新統計數據，台澎金馬地區17個非綠執政縣市的工廠從業員工數占比高達75%，前三名為桃園、台中、台北，都是國民黨執政縣市。也就是說，全台灣四分之三的“藍領”工作或生活在非綠縣市，他們正是本輪關稅海嘯利益受損最大、最需要找出路的弱勢群體，他們的生活狀況也會直接影響到他們對所在縣市執政水平的認知。特朗普任期剛剛開始，相對於短期的經濟補貼，僅是治標之舉，非綠縣市如何為中小企業和傳統產業謀出路、找明路、搭橋鋪路，才是治本之道。



在民進黨“三屆執政”背景下，縣市政府不應該是民進黨當局的“打工仔”，非綠縣市長應拿出格局、拿出魄力、拿出團結的決心，認真思考關稅戰解方。