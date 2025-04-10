美聯儲會議記錄：面對通脹上升和經濟增長放緩

中評社香港4月10日電／美聯儲會議記錄顯示，決策者在上月會議上幾乎一致認為，美國經濟同時面臨通脹上升和經濟增長放緩的風險，部分決策者指出，聯儲局未來或將面對艱難的取捨。



據香港電台報導，3月會議是在特朗普政府公布初步關稅計劃後舉行。與會決策者評估，經濟前景的不確定性有所增加，幾乎所有與會決策者都認為通脹風險偏上行，就業風險偏下行。 部分與會決策者警告，金融市場突然重新定價的風險可能會加劇任何負面衝擊對經濟的影響。