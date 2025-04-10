【
大
中
小
】 【
打 印
】
美聯儲會議記錄：面對通脹上升和經濟增長放緩
http://www.CRNTT.com
2025-04-10 09:35:41
中評社香港4月10日電／美聯儲會議記錄顯示，決策者在上月會議上幾乎一致認為，美國經濟同時面臨通脹上升和經濟增長放緩的風險，部分決策者指出，聯儲局未來或將面對艱難的取捨。
據香港電台報導，3月會議是在特朗普政府公布初步關稅計劃後舉行。與會決策者評估，經濟前景的不確定性有所增加，幾乎所有與會決策者都認為通脹風險偏上行，就業風險偏下行。 部分與會決策者警告，金融市場突然重新定價的風險可能會加劇任何負面衝擊對經濟的影響。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
卡什卡利：關稅影響明朗前 美聯儲應按兵不動
(2025-03-27 09:48:58)
美聯儲政策安撫 美股暫獲喘息
(2025-03-21 16:16:09)
特朗普為何不滿美聯儲？
(2025-03-21 16:01:51)
特朗普敦促美聯儲降息應對關稅影響
(2025-03-20 14:44:20)
美經濟前景不確定性增加 美聯儲利率不變
(2025-03-20 10:16:13)
美國經濟前景不確定增加 美聯儲維持利率不變
(2025-03-20 08:29:32)
美國2月CPI漲2.8% 雞蛋漲幅近60%
(2025-03-13 09:25:16)
分析指美經濟硬著陸風險未見急升 料年中減息
(2025-03-12 16:57:13)
美聯儲報告：政策不確定性影響美經濟前景
(2025-03-06 13:43:20)
紐約聯儲銀行總裁：特朗普關稅政策將推高通脹
(2025-03-05 09:03:03)