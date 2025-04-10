韓民主黨前黨首李在明宣佈競選總統

中評社香港4月10日電／韓國共同民主黨前黨首李在明10日發佈一則視頻，正式宣佈將競選韓國第21屆總統。



韓聯社報導，李在明在視頻中提出名為“K倡議”（韓國倡議）的國家發展願景，稱願成為大韓國民最出色、最好的工具。李在明表示，抗日獨立運動家金九先生曾提出建設“文化強國”的心願。不僅僅是文化，還在發揚民主方面，從（要求朴槿惠下台的）“燭光革命”到（推翻尹錫悅政權的）“光之革命”，國民憑藉不流血的和平革命終結政權。我想把這些成就統稱為“K倡議”，推動韓國發展成為憑藉軟實力在各領域引領全球發展的國家。



李在明提出“經濟發展”和“生命至上”的施政目標。對於經濟發展，李在明指出，對高新技術的投資雖然重要，但當前科技水準高度發達，以致于單個企業難以承擔。政府應該出面負責專業人才培養，並對技術和研發進行投資。對於生命安全問題，李在明表示，維護國民生命和安全是政府和國家的首要任務。每當發生災難或社會危機，最先受害的總是弱勢群體。一個社會和文化的水準，取決於它對弱勢群體的關注和支援程度。



對於外交路線，李在明強調，韓美同盟、韓美日合作關係固然重要，但應堅持“以國家利益為重”的原則。政府要在該競爭的領域展開競爭，在該合作的領域推進合作，並在有衝突的領域妥善協調，化解爭端。