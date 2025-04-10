強風暴雪沙塵暴！中國氣象局啟動三級應急響應

中評社香港4月10日電／中央氣象台10日發布大風黃色預警和沙塵暴藍色預警，預計11日至13日，受較強冷空氣影響，華北將出現歷史同期罕見持續性大風，內蒙古東部和東北地區東部將出現暴雪，南方將出現今年以來最強風雹天氣，西北地區、內蒙古等地將出現沙塵天氣。經綜合研判和應急會商，中國氣象局啟動重大氣象災害（大風、雨雪、強對流、沙塵）三級應急響應。



新華社報導，預報顯示，降溫方面，11日至12日，中東部大部地區氣溫將先後下降6℃至10℃。其中，西北地區東部、內蒙古中東部、華北西部和北部、東北地區南部等地局地降溫幅度可達12℃至16℃。上述地區和東部海域伴有5級至7級風，陣風8級至10級，局地可達11級至13級。



降水方面，11日至12日，西南地區東部、江南、江漢、江淮及華南北部和東部等地部分地區有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣；11日至13日，內蒙古中東部、黑龍江西北部、吉林東部、遼寧東北部等地部分地區有中到大雪或雨夾雪，局地暴雪或大暴雪。



氣象專家提醒，公眾需注意關注當地氣象部門發布的預報、預警信息，盡量避免在風力較大或強對流活躍時段外出，及時增減衣物，做好健康防護。公眾外出，需注意極端天氣下的交通安全。