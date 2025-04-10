“毛孩”坐高鐵：中國加快構建寵物友好型社會

中評社香港4月10日電／存放在通風、控溫的高鐵專用寵物運輸箱內，旅途中有專人負責看護……10日上午，兩只狗一只貓隨主人從北京南站乘坐G119次列車出發，前往京滬高鐵沿線車站。寵物“毛孩子”首次由高鐵托運，顯示中國在構建寵物友好型社會上又向前邁進一步。



新華社報導，高鐵專用寵物運輸箱由中鐵快運股份有限公司自主研發，自帶空氣循環系統，可以監測含氧量和溫濕度，還可以實現降噪、除味等功能。旅途中，鐵路部門會安排專人看護寵物，通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，定時巡視檢查，視情況給寵物添加飲用水。



中鐵快運股份有限公司北京南站營業部業務經理劉佳說，寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，其他旅客看不到寵物，可有效防止寵物飛毛、氣味、叫聲等對車廂的影響。一次托運完成後，工作人員會對運輸箱和快運櫃進行全面清潔消毒。



目前，京滬高鐵北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東等5座車站間的10趟列車試點了高鐵寵物托運服務。



據介紹，旅客提前兩天及以上通過12306線上預約成功後，可同車托運1只家庭馴養且健康狀況良好、體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米的貓、犬類寵物。抵達目的地車站後，旅客根據短信或電話提示領取寵物。



“鐵路運輸適合寵物中長途托運，它的高低起伏落差比較小，寵物能逐漸適應環境變化，不會因為突然出現的缺氧、高壓等情況感到不適。”北京農學院動物醫院寵物醫師趙凱說，“毛孩子”是很多人的情感陪伴，鐵路部門提供寵物托運服務，是滿足群眾多樣化需求的好做法。



“我對鐵路部門的服務有信心，希望未來能夠通過監控系統看到自己的狗狗。”在G119次列車上托運寵物的旅客安琳說。