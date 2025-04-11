蘇少洪答中評：博後村向港澳台企拋出橄欖枝

博後村村委會主任在哎岬湖答記者問（中評社 葉佳怡攝） 中評社三亞4月11日電（助理記者 葉佳怡）4月10日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動在三亞啟動。在接受“自貿封關看海南”主題採訪時，海南省三亞市吉陽區博後村黨總支書記、村委會主任蘇少洪表示，博後村始終敞開懷抱，希望引進更多國際資本，尤其是來自港澳台地區的資金能夠注入博後村。



在成果介紹環節，中評社記者聚焦博後村發展重點，提問道：“博後村如今發展勢頭強勁，在自貿港封關的重要節點，這對於港澳台的企業而言，有哪些寶貴投資機會呢？”​



在招商引資模式方面，博後村主任蘇少洪表示，博後村的發展之路，早期由政府發揮主導作用，村委積極輔助配合，如今已形成村委與政府緊密協作、共同發力的良好局面。博後村始終敞開懷抱，希望引進更多國際資本，尤其是來自港澳台地區的資金能夠注入博後村。

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在投資重點領域方面，蘇少洪主任著重強調了民宿旅遊產業。他表示，博後村坐擁得天獨厚的旅遊資源與濃鬱的黎族風情，發展民宿旅遊產業優勢顯著。“我們希望有更多的世界知名的民宿品牌落地博後村，這些具有廣泛影響力和成熟商業模式的品牌入駐，不僅能提升博後村民宿產業的知名度和競爭力，還將為美麗鄉村建設與民宿發展帶來強大的推動作用。”



此外，蘇少洪主任進一步談到，除了大力歡迎民宿集群前來投資，博後村也期待著各類配套產業的加入，尤其是康養領域的相關產業，通過完善產業鏈，打造更加優質、多元的旅遊體驗，實現產業協同發展，為博後村的長遠發展注入持久動力。​