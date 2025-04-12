王碩答中評：亞龍灣玫瑰谷勾勒國際發展藍圖

亞龍灣國際玫瑰谷常務副總經理王碩在現場答記者問（中評社 葉佳怡攝） 中評社三亞4月12日電（助理記者 葉佳怡）4月10日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動在三亞啟動。亞龍灣國際玫瑰谷常務副總經理王碩在此間接受中評社記者訪問時表示，玫瑰不僅是一個國際符號，更是國際交流的重要媒介，在全球市場中綻放無限魅力。



在自由採訪環節，中評社記者就亞龍灣國際玫瑰谷的定位與未來發展方向提問：“國際玫瑰谷未來將如何進一步利用自己獨特的地理優勢、政策優勢、資源優勢，更好地對接國際化資源，吸引更多的遊客和外資，在帶動鄉村致富的同時，走向國際市場？”



王碩表示，“國際玫瑰谷的定位，最初是基於遊客層面考量。作為景區，玫瑰谷致力於吸引全球遊客，而非局限於海南本地。在產業發展上，產業國際化只是起點，我們更希望在文化領域實現深度國際化。”王碩進一步談到，保加利亞每年舉辦的玫瑰皇后選舉，以及各類國際音樂節等，都為亞龍灣國際玫瑰谷提供了新思路。



王碩說，憑借2000畝的廣闊土地，玫瑰谷計劃在農閑時節，舉辦一系列國際文化與體育活動。“我們將引入西班牙鬥牛比賽，舉辦國際拳擊賽事、馬拉松等體育項目。同時，依托園區場地優勢，開展兒童親子研學、農耕文化互動冬夏令營，以及面向國內大學生和海外留學生的團建拓展活動。通過這些豐富多彩的文化賽事與活動，在國際文化領域打開一扇更大的窗口，吸引更多國際友人融入海南自貿港的發展浪潮。”



談及玫瑰產業布局，王碩表示，玫瑰谷正著力打造本地玫瑰產業國際貿易中心和集散中心。“我們希望將全國優質的芳香產品和玫瑰產品匯聚於此。目前，我們的原料基地主要集中在三亞，隨著產業規模不斷擴大，未來我們將計劃山東平陰、新疆、雲南、貴州、甘肅等地的玫瑰原料運至這裡加工生產。” 王碩強調，擴大生產規模的最終目標是推動產品出口，打響中國玫瑰產品品牌。“當下，國外知名品牌占據大份額優質化妝品市場，國內品牌在知名度、影響力和價格方面相對薄弱。但亞龍灣的玫瑰產品在自主定價、產品定位、文化背景等方面具有獨特優勢。



王碩強調，玫瑰不僅是一個國際符號，更是國際交流的重要媒介，在全球市場中綻放無限魅力。亞龍灣玫瑰谷希望以玫瑰為核心，帶動相關產品發展，形成規模效應，進而拓展出口貿易，讓中國玫瑰產品走向世界。

