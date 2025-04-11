自貿封關東風勁　國際玫瑰谷浪漫繪藍圖

這裡展出了豐富多樣的熱帶玫瑰品種（中評社 葉佳怡攝） 中評社三亞4月11日電（助理記者 葉佳怡）4月10日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動在三亞啟動。三十多位來自港澳台的記者來到浪漫美麗的亞龍灣國際玫瑰谷，穿梭於繁花與村落之間，挖掘自貿港背景下海南鄉村振興與產業發展的嶄新機遇。



玫瑰谷公司於2006年進駐三亞種植熱帶玫瑰，2008年試種成功，2009年進入亞龍灣，租下博後村和六盤村2700畝鹽碱地，經過地表換土30－50公分、土壤改良、玫瑰種苗培育、品種篩選等，開創了海南玫瑰鮮切花的歷史。



公司成立至今，始終秉持立足土地回報老鄉的企業文化，推行發展產業助力鄉村振興的經營理念。公司圍繞著一產農業種植、二產玫瑰衍生品研發銷售、三產旅遊，形成了一二三產融合發展模式，開創了農旅融合、文旅融合、產業融合、科技融合、情感融合的發展模式。



在農旅融合方面，公司採用“公司＋合作社＋農戶＋科技＋生產標準化”經營模式和“五統一分”的管理模式：統一種苗、統一農資、統一技術、統一品牌、統一銷售，分散種植。帶動周邊農民規模化種植玫瑰。



在文旅融合方面，亞龍灣國際玫瑰谷圍繞“玫瑰賦鄉”“玫瑰賦城”“玫瑰賦島”的創新理念，以“蓬勃小康路，繁花自貿港”為主題，成功舉辦了兩屆具有“國際範”“中國潮”“海南味”“煙火氣”，提升區域升級轉型，促進產業落地。



在產業融合方面，公司深耕熱帶玫瑰、食用玫瑰和芳香植物種植研發的基礎，將在博後村落戶精油萃取流水線，讓玫瑰谷種植的玫瑰花原料零距離進入加工基地，搭建玫瑰和芳香產業展示、營銷、交流平台，將旅遊＋文化，農業＋科技，產業＋創新的模式進行深度產業融合。



在科技融合方面，公司已打造出專業化水平較高的技術研發團隊，集成並優化了1套熱帶玫瑰栽培管理技術。為保證玫瑰能夠在三亞地區安全度夏，玫瑰谷經過土壤改良、利用安全度夏技術，包括：降溫保濕技術、花期調控技術、水肥一體化管控技術等，確保了玫瑰在海南可以一年四季開花。