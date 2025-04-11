民宿經濟激活老鄉力量　博後鄉村產業綻放

“花開博後，圓夢小康”，博後村依托玫瑰花種植為村民增收（中評社 葉佳怡攝） 中評社三亞4月11日電（助理記者 葉佳怡）4月10日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動在三亞啟動。三十多位來自港澳台的記者來到亞龍灣國家旅遊度假區西南部、黎族少數民族聚居的博後村，探訪美麗鄉村建設成果。



早年博後村土地是鹽碱地，農業生產條件惡劣，過去村民只能依靠種植椰子和養豬增加收入來維持生活，人均年收入僅5000餘元。2013年4月9日，習近平總書記來到博後村玫瑰穀考察，提出“小康不小康，關鍵看老鄉”的暖心話語後，博後村依托資源禀賦與區位優勢，大力推進美麗鄉村建設。2017年，博後村通過發展民宿產業、企業務工、土地出租、庭院經濟等，村民收入大幅提升。至2024年，村民人均可支配收入達31000元，開創各族群眾共同發展致富的良好局面，繪就了一幅“民族團結進步＋農文旅融合”的鄉村振興新畫卷。



在經濟發展的同時，博後村還致力於少數民族文化傳承與保護。以玫瑰文化、黎族文化、創意文化為底蘊，博後村建設了多個黎族文化培訓基地，以老帶小、以練促學，注重培養下一代的黎族手藝傳承和民族文化認同感。此外，博後村還重視打造黎族文化振興品牌，挖掘黎族文化，品牌化思維整體謀劃，多方位發展產業，推動博後“民宿＋”建設，有力拉動了本土消費市場。



如今的博後村，早已掙脫了鹽碱地帶來的貧困，在民宿經濟的帶領下，走出了一條農文旅融合與民族文化傳承並行的鄉村振興之路。未來，在自貿港建設與封關運作的時代浪潮中，博後村將以更加開放包容的姿態，持續釋放發展潛力，成為海南自貿港建設進程中一顆璀璨的鄉村明珠。