快評：脫中入“北”？綠營自我坐實疑美論

中評社香港4月11日電／特朗普發動“關稅戰”後，民進黨中常會邀請“中研院”社會所研究員吳介民以“解放日關稅：解題與方案討論”為題進行報告，吳介民提出台灣經濟“脫中入北”概念，獲得賴清德高度認同，聲稱全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資“脫中入北”能以自身經濟實力立足台灣、布局全球。



所謂“脫中入北”是赤裸裸的經濟謀“獨”謬論，政治性質極為惡劣，也根本站不住腳，本不值一駁。但值得玩味的是，綠學者用“入北”來取代“入美”，一字之差，反而坐實了連綠營自己都對美國唯恐避之而無不及。當然，“台獨”勢力可以狡辯稱，所謂“全球北方”並不僅僅包括美國，還有歐洲、日本等“民主國家”陣營。但很顯然，這時候若再奢談經濟“入美”，必然再次戳中台灣民意的敏感點，點燃輿論怒火。



從“入美”到“入北”，不變的是“脫中”的分裂主義內核，變的是“台獨”勢力對美國態度的微妙轉變：不得不認識到美國在西方陣營“老大”地位搖搖欲墜，也深知島內民意對美國相當不屑，背後體現了從“唯美是從”到“聞美色變”、對特朗普政府從“照單全收”到“強烈不信任”的變化。



過去幾年來，民進黨從上到下都在極力掩蓋、批駁“疑美論”，甚至用“認知作戰”甩鍋大陸，製造兩岸敵意對抗。然而，恰恰是當年民進黨和“獨派”最力挺的特朗普，如今已然成為“疑美論”在台灣社會擴散、固化、深化的最大推手。尤其看到特朗普政府在關稅問題上東一榔頭、西一棒的行徑，台灣民眾對美國的態度，除了疑美論之外，還多了嘲美論、厭美論、恐美論。相比之下，親美論、舔美論、跪美論在台灣也會越來越沒有市場。