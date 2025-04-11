中方譴責以空襲敘敦促撤軍

中評社北京4月11日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦耿爽10日在安理會敘利亞問題緊急公開會上發言，譴責以色列上周對敘利亞發動空襲，敦促以色列立即停止攻擊行為，並盡快從敘利亞領土撤出。



耿爽說，上周，以色列對敘利亞境內多處目標發動空襲，造成重大人員傷亡和設施損毀。以方行為嚴重違反國際法，嚴重侵犯敘利亞的主權、統一和領土完整。1974年《部隊脫離接觸協議》應當得到遵守，聯合國部隊根據授權履職應當得到保障。



耿爽表示，當前敘利亞局勢發展仍處於重要和敏感階段。平穩實現政治過渡是敘利亞恢復和平穩定的關鍵，也應成為各方共同努力的首要目標。中方希望敘臨時當局遵照安理會第2254號決議確定的原則，同敘各界開展廣泛對話協商，推動包容的政治進程。中方敦促敘臨時當局以透明、負責任的方式推進對沿海地區暴力事件的調查，及時公布調查結果，接受國際社會的監督。耿爽同時強調，敘臨時當局應履行反恐義務，採取果斷措施，打擊包括“東伊運”在內的所有被安理會列名的恐怖組織。



耿爽指出，自本輪巴以衝突爆發以來，中東地區深陷動蕩不安。近期，以色列不顧國際社會強烈反對，在加沙地帶重啟戰端，地區安全穩定面臨更多挑戰，令人深感擔憂。中方敦促有關各方保持冷靜克制，摒棄武力執念，避免採取加劇地區緊張局勢的行動，重回政治解決的正確軌道，通過對話談判化解分歧。國際社會特別是有影響力的國家應加大外交努力，為衝突的政治解決發揮積極和負責任的作用。中方願同國際社會一道，繼續為推動敘利亞實現長治久安、中東地區恢復和平安寧作出不懈努力。