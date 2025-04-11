創作者談：我在中國學豫劇

2月18日，演員在溫縣武德鎮村文化中心表演豫劇《下陳州》。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據人民日報報導，我的中文名字是劉汴京。我來自非洲國家喀麥隆，是河南大學武術學院的一名博士生，也是一名豫劇愛好者。我名字中的“劉”與“留”同音，“汴京”則是河南開封在中國古代的名稱。在這裡，我與豫劇結緣，拓展出生活的另一種可能。



2017年，我通過留學申請，來到河南大學國際漢學院學習中文。在學校的一場活動中，我觀看了豫劇表演，並演唱了豫劇《花木蘭》選段。這是我第一次接觸豫劇，其獨特的節奏和韵味深深吸引了我。我開始對這門藝術充滿興趣，渴望深入瞭解、學習。



後來在校園里，我偶然遇到那次來表演的豫劇演員劉子傑。我向他表達了自己想學唱豫劇的想法，並詢問是否有人可以教我。他當時非常驚訝，沒想到一個外國人會對豫劇如此感興趣。他不僅欣然應允指導我，還願意為我推薦老師，這讓我感到非常幸運，也堅定了我學唱豫劇的決心。



隨後，我在網上搜索豫劇的學習資源時，偶然發現豫劇表演藝術家李樹建主演的《清風亭上》。他的表演令我印象深刻，不僅在人物神態、動作上拿捏得當，悠揚婉轉的唱腔更是韵味十足。通過他的演繹，我感受到中國人內心豐沛的情感，我對豫劇更加著迷了。於是，我開始系統觀看他的豫劇表演，模仿唱腔，揣摩技巧。通過這種方式，我體會到中國傳統戲曲文化的魅力，也產生了向李樹建老師拜師學藝的想法。



在劉子傑的引薦下，我見到了李樹建老師。我坦誠地告訴他，自己很迷茫，不知道該如何邁出第一步。他建議我先跟著劉子傑學習一段時間豫劇的基礎知識，還特意指出，想學好豫劇，就要提高中文水平，因為豫劇的唱腔、旋律和節奏需依托河南方言的聲調變化與發音習慣呈現。



我還要掌握河南話！這對我來說是巨大的挑戰。但從那天起，我每天花費大量時間學習中文，用6個小時聽中文對話，努力提升語言能力；另外用4個小時聽豫劇演唱，感受並理解其中的韵味與技巧。這個過程很辛苦，也很艱難，但我沒有放棄。因為我深知，語言是豫劇的“入門鑰匙”，沉浸其中才能拿到這把“鑰匙”，才能真正打開豫劇世界的大門。



有了一定基礎後，2018年，我終於要正式拜李樹建老師為師了。拜師當天，我心里無比緊張，擔心自己唱不好，老師不會收我為徒。唱到第三句時，我突然忘記接下來的唱詞了。那一刻，我幾乎想要放棄，甚至想轉身逃離現場。但就在我陷入困境之時，老師和在場的師兄弟姐妹並沒有嘲笑我，他們接起我忘記的那一句，與我一起唱到最後。我深受感動，再次下定決心，一定要把豫劇唱好！

