習近平：始終保持反腐永遠在路上的堅韌執著

圖為黑龍江省牡丹江市紀檢監察幹部在寧安市渤海鎮上官地村糧食深加工現場，瞭解惠民惠農補貼資金落實情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話，深刻把握反腐敗鬥爭基本規律，深刻分析當前反腐敗鬥爭形勢，向全黨發出反腐敗永遠在路上的堅定號召。紀檢監察機關要深入學習領會習近平總書記重要講話精神，把思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央對形勢的準確判斷、對任務的科學部署上來，矢志不移把反腐敗鬥爭進行到底。



在把握重大判斷中保持清醒堅定



習近平總書記強調，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要深刻把握當前反腐敗鬥爭形勢，旗幟鮮明澄清錯誤認識、廓清思想迷霧，保持頭腦異常清醒、態度異常堅決，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。



清醒認識反腐敗鬥爭的艱巨性，堅定打好攻堅戰的頑強意志。腐敗是黨內各種不良因素長期積累、持續發酵的體現，具有極強的頑固性、反復性，稍有鬆懈就會卷土重來，甚至愈演愈烈。從查辦案件看，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，不收斂不收手仍有人在，重點領域和關鍵崗位腐敗問題屢查屢現，群眾身邊不正之風和腐敗問題易發多發，新型腐敗和隱性腐敗翻新升級。必須清醒認識到，反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。新時代新征程，紀檢監察機關要保持懲治腐敗高壓態勢，緊盯易發領域環節，一步不停歇、半步不退讓，什麼問題突出就重點查處什麼問題，一個山頭一個山頭攻克，一個領域一個領域治理，不斷鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利成果。



清醒認識反腐敗鬥爭的長期性，永葆打好持久戰的堅韌執著。腐敗和權力往往相伴而生，只要擁有權力就有被腐蝕的風險；只要腐敗滋生的土壤和條件仍然存在，反腐敗就永遠在路上。必須清醒認識到，腐敗是人類社會的共有現象，同腐敗作鬥爭是一個長期的歷史過程，不可能一蹴而就、一勞永逸。新時代新征程，紀檢監察機關要發揚徹底的自我革命精神，堅定不移落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，再加力、再衝鋒，把反腐敗鬥爭進行到底。



清醒認識反腐敗鬥爭的複雜性，增強打好總體戰的政治定力。腐敗是多種因素交互作用的結果，與政治生態、社會生態和歷史文化有著密切關係。必須清醒認識到，腐敗成因複雜性決定了治理措施多樣性，要從源頭著手，前移防線、綜合施策、層層設防，常態長效防治腐敗。新時代新征程，紀檢監察機關要堅定落實一體推進不敢腐、不能腐、不想腐方針方略，把反腐敗鬥爭同黨的建設其他方面貫通協同起來，以正風肅紀反腐強化“不敢”、以健全制度機制促進“不能”、以思想政治教育激發“不想”，形成辦案、治理、監督、教育的完整閉環，提升反腐敗綜合效能。