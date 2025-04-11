中國援圭醫療隊診治難治青光眼

中評社北京4月11日電／據新華社報導，喬治敦消息：近日，難治性青光眼患者萊昂內爾·奇尼安到圭亞那首都喬治敦公立醫院眼科找黃曉波醫生復診，並表達了對中國醫療隊眼科專家們的感謝。



奇尼安說，“感謝您和過去三年裡中國醫療隊的眼科醫生對我的精心治療，我非常相信中國醫生，是你們守護住了我的光明！”



奇尼安的眼疾屬於糖尿病視網膜病變繼發的新生血管性青光眼，是一種難以治療的眼部疾病，因並發症多、慢性進展、對技術要求高等諸多因素影響，病情控制成功率低，如果不及時規範治療，最終將導致失明。然而，在第18、19、20期中國援圭亞那醫療隊三批眼科專家的接力和共同努力下，他的病情得到了良好控制。



2023年6月，55歲的奇尼安因長期糖尿病導致視力嚴重下降，到喬治敦公立醫院眼科就診，接診他的是第18期援圭醫療隊眼科專家史煜。史煜醫生通過眼科檢查發現奇尼安右眼已出現玻璃體積血，視力僅存微弱光感。在當時的喬治敦公立醫院尚未具備獨立開展玻璃體切除手術能力的情況下，史煜帶領當地醫生克服設備條件限制，成功為其實施了玻璃體切除和視網膜光凝術。手術後，奇尼安的視力恢復到0.5。



但由於長期血糖控制不理想，奇尼安的病情此後繼續進展。2023年10月他再次復診，第19期援圭醫療隊眼科醫生劉溢發現他的眼壓升高至42毫米汞柱，已經進展到新生血管性青光眼階段。由於再次手術需要使用減壓閥，劉溢醫生積極聯繫江蘇省衛生健康委員會協調跨國醫療物資調撥，此後於2024年5月成功為奇尼安完成青光眼減壓閥植入術。這一舉措也逐步帶動了此項技術在圭亞那的開展。



2024年12月，第20期援圭醫療隊眼科黃曉波醫生再次接手奇尼安的治療時，他的右眼眼壓再次高達31毫米汞柱，眼科檢查虹膜新生血管隱約可見，B超顯示玻璃體存在積血。通過連續兩次眼內抗新生血管藥物注射治療，前房積血逐漸吸收、虹膜新生血管消退。在極短的治療窗口期，黃曉波醫生及時完成了補充視網膜光凝治療。經治療後，奇尼安的右眼壓終於穩定在15毫米汞柱，視力也比之前明顯提高，未再發生出血。



第20期中國援圭亞那醫療隊隊長杜伯祥表示，中國援圭醫療隊眼科一直致力於造福圭亞那人民，帶動當地眼科醫療技術水平的提升，並通過開展“光明行”等系列醫療幫扶活動為受援國帶來中國技術、中國製造和中國溫度。