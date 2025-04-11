“對話新時代”中越青年媒體人交流會舉行

10月10日，遊客在越南河內的火車街游覽。越南首都河內位於紅河三角洲，氣候溫暖，植被四季常青，風景秀麗。河內是越南的政治、經濟和文化中心，也是一座有著千年歷史的古城。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，“對話新時代”中越青年媒體人交流會10日在越南河內主會場與中國廣西南寧分會場舉行，中越兩國媒體、高校、企業青年代表等500餘人參加兩地活動。



中越兩國媒體及來自傳媒科技領域的12名青年代表緊扣“對話新時代”主題展開交流。中越青年媒體人表示，將充分發揮媒體作為開展交流合作、促進民心相通的橋梁作用，賡續傳統友誼，牢記共同使命，共同講好中越攜手同行、合作發展的故事。此外，還將積極擁抱人工智能時代，深化新聞機構和傳媒領域合作，為持續深化和提升兩國全面戰略合作夥伴關係，構建具有戰略意義的中越命運共同體貢獻青年智慧。



活動中，廣西廣播電視台與越南之聲廣播電台合拍的紀錄片《發展之路》正式開播，該片以生動的影像記錄了中越建交75年來友好交往的故事。



廣西國際傳播中心、五洲傳播中心聯合越南主流媒體共同啟動“同志加兄弟 攜手向未來”——中越媒體互訪活動，兩國媒體代表將深入中國廣西、四川、貴州等省區，以及越南河內、胡志明市等地開展互訪交流和行進式採訪，通過生動真實的報導，幫助世界瞭解中越友好合作的最新成果。



當天，“對話新時代”中越青年媒體人交流會在廣西南寧分會場同步舉行，近50名中越青年代表圍繞此次交流會主題開展跨國對話、同題共答，匯聚兩國青年攜手向未來的共識與力量。



本次活動由中國國務院新聞辦公室指導，廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室、五洲傳播中心、越南之聲廣播電台聯合主辦，廣西國際傳播中心、廣西廣播電視台承辦。