中國-東盟媒體智庫高端論壇即將開幕

這是1月19日在馬來西亞吉打州蘭卡威拍攝的東盟國家外長非正式會議新聞發布會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，四月的馬來西亞，天高雲舒、鬱鬱葱葱，中國與東盟各國媒體、智庫、政府部門、企業的200多名嘉賓齊聚吉隆坡，準備出席4月11日開幕的中國-東盟媒體智庫高端論壇，共話友誼、共商發展。與會嘉賓們對通過論壇加強多元文明交流互鑒、為全球南方合作樹立典範充滿信心與期待。



馬來西亞區域策略研究所署理主席陳家興表示，在許多東盟國家眼中，中國不僅是全球大國，更是擁有深厚歷史淵源、文化紐帶和經濟往來的親密鄰邦。希望本次論壇能成為一個充滿活力的平台，深化中國與東盟國家在媒體和智庫領域的合作。在全球信息碎片化的當下，我們必須共同努力構建更客觀平衡的敘事，反映全球南方國家的視角與現實。



“西方媒體主導的敘事往往片面化，忽視全球南方國家的真實發展與成就。這種信息霸權往往會滋生誤解、侵蝕互信，給國際合作造成了無形的障礙。”陳家興說，期待論壇能圍繞如何打擊虛假信息、增進互信、建設基於尊重包容與共同發展的區域未來等方面，展開富有成效的對話。



曾多次到中國訪問的柬埔寨21世紀海上絲綢之路研究中心主任涅占達里說：“在我心中，中國是古老文明與現代活力交融的典範。希望論壇成為文明對話的橋梁，我們既要破解西方敘事壟斷，更要傳播東盟-中國合作成果，期待論壇在媒體合作項目、青年內容創作、打擊虛假信息策略等方面產生豐富成果，展現柬中兩國人民互利互惠合作模式成果，為全球南方國家合作樹立典範。”



“文明互鑒前提是文明平等交流，通過長期深入交流去理解彼此、欣賞彼此。”中國傳媒大學區域國別傳播研究院執行院長周亭表示，論壇是交流的平台，來自不同國家政府、媒體、智庫的代表都可以發聲，可以有觀點的交鋒，但更多是形成共同的認知。希望論壇可以在多個國家、多個主體、多種角色的對話中，形成共同的認知，破除文化的偏見，推動敘事的轉變，促進科學的決策。



文萊-中國友好協會秘書長柯文偉表示，媒體和智庫在塑造相互認知、推動協同解決問題方面發揮著關鍵作用。期待以本次中國-東盟媒體智庫高端論壇為契機，不僅開展對話，更要開啟新的合作機制、坦誠交流和持久友誼。



中國-東盟媒體智庫高端論壇由新華通訊社、馬來西亞國家新聞社共同主辦，論壇以“匯聚中國-東盟合作新動能”為主題，與會各界嘉賓將圍繞增進文明互鑒、樹立全球南方典範，深化海絲合作、譜寫和平發展新篇，擁抱智能浪潮、共擔時代變革使命等重要議題開展深入交流。

