中國考古博物館殼丘頭分館開館

中評社北京4月11日電／據光明日報報導，4月9日上午，中國考古博物館殼丘頭分館在福建平潭綜合實驗區正式設立，這是中國考古博物館設立的第一家分館。



據悉，中國考古博物館殼丘頭分館是一座集文物收藏展示、科學研究等功能於一體的綜合性博物館，總建築面積13500平方米，其中展陳面積為3800平方米。目前，該分館以“源”“流”“彩”為主線，設置3個展廳對公眾開放，全方位展示殼丘頭遺址群考古發掘研究成果和南島語族歷史文化。



作為中國歷史研究院下設的國內首家國家級考古專業博物館，中國考古博物館自2023年9月對公眾開放以來，積極統籌全國考古文博資源，系統闡釋中華文明五大突出特性，已成為向海內外展示中華文明的重要國家級平台和窗口。殼丘頭分館成立是研究闡釋中華文明突出特性的重要實踐，也是服務國家文化戰略的務實舉措，有利於促進央地合作、實現資源共享。



中國社會科學院秘書長、黨組成員趙志敏表示，以此次中國考古博物館殼丘頭分館成立為契機，中國社會科學院將加強同福建省的相關合作，將殼丘頭分館打造成構建南島語族研究自主知識體系的學術高地、向海內外展示中華文明多元一體的重要窗口、在國際上發出中國學術正聲的高端平台。