西藏考古新成果實證中華文明多元一體

瑪不錯遺址第一期出土遺存典型骨器、石器、蚌器、滑石珠等。（圖片來源：西藏自治區文物保護研究所供圖） 中評社北京4月11日電／據新華社報導，西藏自治區文物保護研究所9日舉行2024年度西藏考古工作匯報會，公布尚嘎崗遺址、秀瑪洞穴、噶尼遺址等“考古中國”重大項目進展情況。



據介紹，舊石器時代遺址群項目尚嘎崗遺址、秀瑪洞穴、噶尼遺址的考古發現，為解析早期人類探索和適應青藏高原的過程和適應生存策略，以及高原人群與周邊地區交往交流等提供了重要考古學證據。其中，對尚嘎崗遺址出土的石製品進行光釋光測年顯示，其文化層年代不晚於距今10萬年。秀瑪洞穴晚期石室墓為阿里革吉縣首次發現並發掘的前吐蕃時期墓葬，年代為公元4至5世紀。噶尼遺址細石葉生產技術顯示，該遺址與我國華北地區舊石器時代晚期細石葉技術遺址特徵類似。



新石器時代遺址群項目瑪不錯遺址、拉頗遺址的考古發現，展現了青藏高原腹地高海拔區域史前人群與周邊地區的文化傳承與交流，為實證中華文明多元一體提供有力證據。其中，瑪不錯遺址年代跨度距今4800年至2000年，這是目前青藏高原腹地海拔最高、年代最早、延續時間最長、文化序列最清晰的一處新石器時代湖濱遺址。



早期金屬時代遺址群項目桑達隆果墓地、廓雄遺址的考古發現，為青藏高原早期金屬時代考古學研究提供了重要資料。其中，桑達隆果墓地沿用長達千年，墓地先民在當時已出現貧富差距、產生了階層分化、特權階層逐步形成，為探討當時社會組織方式提供了重要線索。廓雄遺址出土的橫貫耳陶罐、蛇紋銅鏡，與川西高原新龍縣穀日石棺墓出土的蛇紋銅鏡有明顯相似之處，顯示西藏中部這一時期與周邊區域間可能存在文化交流。



吐蕃時期溫江多遺址出土了大量帶釉的磚瓦建築材料，及陶器、石器、骨器、泥塑、石柱礎、鐵器等遺物。該遺址沿用千年，考古發掘成果表明這一時期青藏高原腹地與中原唐王朝及周邊區域物質文化交流密切，為研究公元7世紀以來“絲綢之路”南亞廊道上多民族交往交流交融提供了重要資料。