文化為橋：台胞解鎖廣西N種驚艶玩法

3月25日，人們在廣西南寧市青秀山風景區觀賞櫻花（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月11日電／據中國台灣網消息，“廣西三月三”盛會期間，一批批台灣同胞跨越海峽，以山水為媒、文化為橋在廣西開展了一場酣暢淋漓的交流體驗之旅，他們用腳步丈量桂風壯韵，用鏡頭定格非遺傳奇，親身解鎖了廣西N種驚艶玩法。



傳統與現代的碰撞美學



台灣遲遲沒有上映的《哪吒2》，成了台胞們到大陸心心念念的必備打卡環節。神話傳說遇上數字科技，傳統紋樣在光影中流轉重生，沉浸式觀影讓台灣同胞直呼“破防”，團員蔡先生激動地與朋友分享影評：“在熱血與羈絆中撕裂命運桎梏，《哪吒2》以更磅礴的敘事漩渦，讓每個不甘被定義的靈魂都在涅槃中觸摸到生命的光焰，每個畫面都在訴說中華文明生生不息的力量。”



來到生態園林——南寧園博園，台灣同胞在壯錦紋樣的廊橋間穿行，於銅鼓造型的亭台中駐足，手機相册瞬間被廣西12個世居民族的建築智慧充盈。



工業文明裡的煙火詩意



走進柳州城市規劃館，270度環形沙盤震撼上演“山水城市變形記”。陳女士感嘆：“這座曾以‘酸雨之都’聞名的城市，此刻展陳向我們展開了一幅涅槃重生的壯麗長卷，柳江如翡翠腰帶環抱重工業基地，這簡直是現代版《千里江山圖》。”



誰能抵擋螺螄粉的終極誘惑？在柳州螺螄粉產業園，台胞親身體驗“臭？香！魔法”，參觀了從發酵酸笋到包裝出廠，試吃了熱騰出鍋的螺螄粉，大家對其“酸、辣、鮮、爽”的獨特風味贊不絕口，紛紛表示：“這麼獨特的粉我們要帶回去讓親朋品嘗。”

