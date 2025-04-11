吐魯番雅爾湖石窟首次開放

歷經一年的保護修繕和數字化建設，新疆吐魯番雅爾湖石窟日前首次對外開放。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月11日電／據光明日報報導，歷經一年的保護修繕和數字化建設，新疆吐魯番雅爾湖石窟日前首次對外開放。



雅爾湖石窟位於交河故城亞爾乃孜溝兩側台地懸崖上，古稱“西穀寺”，曾是交河故城所屬的一個寺院，兩者相距僅有0.8公里。現存洞窟22個，分為上下兩層。其中，上層為僧人禪修場所，下層可能為僧房或生活區域。此次主要對外開放的是4號窟和7號窟。



石窟始建於北涼時期，沿用至高昌回鶻時期，窟內遺存有精美的壁畫和大量的文字題記，是研究絲路北道佛教傳播與多民族文化交融的典型遺存。該石窟2001年被公布為全國重點文物保護單位。2014年，聯合國教科文組織將交河故城遺址列入《世界遺產名錄》，石窟作為交河故城組成部分被納入其中。



遊客只需戴上AR設備，高昌回鶻時期的石窟景象即在眼前徐徐展開，原本褪色的壁畫重現絢爛色彩，飛天衣袂飄舞的細節清晰可見……“數字化建設不僅讓我們突破了文物保護和展示的兩難困境，同時完美地再現了雅爾湖石窟的藝術魅力。”吐魯番市文物局交河故城文物管理所所長王建東說，團隊通過數字技術，對石窟中的壁畫進行了高度復原，為學術研究提供了精準數據，也為遊客打造了“虛實結合”的觀賞體驗。



“作為‘長安—天山廊道’世界遺產的重要節點，雅爾湖石窟壁畫中漢文、回鶻文、粟特文等多種文字題記，實證了絲綢之路多元文化交融共存的歷程。”吐魯番市文物局黨組書記、副局長張勇說，自2015年以來，當地先後實施了3項文物保護和基礎設施項目，為雅爾湖石窟對外開放創造了條件。